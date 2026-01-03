XSMN 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 3/1. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 3/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 3/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 3/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) phối hợp thực hiện.

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ đảm nhiệm mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành bởi các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN được công bố từ đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có sự tham gia của bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ tiến hành mở thưởng XSMN.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người trúng giải.

- Nếu xuất hiện khiếu nại, tranh chấp hoặc cần chờ xác minh từ cơ quan chức năng, việc trả thưởng sẽ tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có quyết định chính thức.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, thông tin trên vé trùng khớp với ngày mở thưởng và các con số dự thưởng khớp với kết quả công bố. Vé cần còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay bị chắp vá, đồng thời còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.

