XSMN 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 31/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 31/12. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 31/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 31/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 31/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 29/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 29/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 29/12/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 29/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 29/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 28/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 28/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 28/12/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 28/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 28/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 27/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 27/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 27/12/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 27/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 27/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 26/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/12/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 26/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được từ 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức quay thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được công bố do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng

Giải phụ và khuyến khích:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho vé trúng 5 số cuối giống giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai duy nhất 1 số (không tính hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được VTC News cập nhật liên tục trong khoảng 16h15 – 16h30 mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vtcnews.vn, người chơi có thể theo dõi kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, người chơi có thể tra cứu XSMN qua tin nhắn theo cú pháp in trên vé số. Cách này tiện lợi nhưng sẽ tính phí cho mỗi lần gửi SMS.

- Người chơi cũng có thể xem trực tiếp lễ quay thưởng trên truyền hình vào lúc 16h15 hằng ngày. Tuy nhiên, cần theo dõi đúng kênh truyền hình phụ trách mở thưởng của từng ngày.

- Bên cạnh đó, bạn có thể đến trực tiếp địa điểm quay số để theo dõi quá trình mở thưởng. Nếu trúng giải, người chơi có thể làm thủ tục nhận thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tổ chức kỳ quay.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.