XSMN 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 30/12. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 30/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 30/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 30/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 28/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 28/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 28/12/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 28/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 28/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 27/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 27/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 27/12/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 27/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 27/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 26/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/12/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 26/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 25/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/12/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ từ 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức quay thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được công bố do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi làm thủ tục nhận thưởng, người trúng giải cần mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND, căn cước công dân, sổ hộ khẩu có tên người trúng, giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu để xác minh thông tin.

- Trường hợp người trúng giải không trực tiếp đến lĩnh thưởng mà ủy quyền cho người khác, cần chuẩn bị đầy đủ giấy ủy quyền theo đúng quy định. Đồng thời, với các khoản tiền thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật trực tiếp trên VTC News trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Người chơi chỉ cần truy cập website vtcnews.vn là có thể theo dõi kết quả mới nhất, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có thể tra cứu XSMN bằng cách nhắn tin theo cú pháp in sẵn trên vé số. Hình thức này khá tiện lợi nhưng sẽ phát sinh chi phí cho mỗi tin nhắn gửi đi.

- Người chơi cũng có thể theo dõi buổi quay thưởng được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 16h15 hằng ngày. Tuy nhiên, cần nắm rõ đài truyền hình phụ trách mở thưởng trong ngày để chọn đúng kênh xem.

- Bên cạnh đó, bạn có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số và công bố kết quả. Trong trường hợp trúng thưởng, người chơi có thể làm thủ tục đổi thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tổ chức kỳ quay đó.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.