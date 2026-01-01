XSMN 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 1/1. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 1/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 1/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 1/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMN trong ngày do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) phối hợp thực hiện.

- Thứ Ba: Ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) đảm nhiệm mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: Hoạt động quay số XSMN được tiến hành bởi các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Kết quả XSMN được công bố từ các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: Kỳ quay XSMN có sự tham gia của bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) tiến hành mở thưởng XSMN.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Có 01 giải dành cho vé trùng đủ 6 chữ số, với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Gồm 10 giải cho vé trùng 5 số, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì: Cũng có 10 giải trùng 5 số, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba: Tổng cộng 20 giải trùng 5 số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư: Có 70 giải cho vé trùng 5 số, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm: 100 giải dành cho vé trùng 4 số, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu: Gồm 300 giải trùng 4 số, giá trị mỗi giải là 400.000 đồng.

- Giải bảy: Có 1.000 giải cho vé trùng 3 số, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám: Lên đến 10.000 giải trùng 2 số, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

Giải phụ và giải khuyến khích:

- Giải phụ đặc biệt: Có 09 giải dành cho vé trùng 5 số cuối giống giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: Gồm 45 giải dành cho vé chỉ sai duy nhất 1 số so với giải đặc biệt (không tính hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận tiền tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Mỗi hình thức lĩnh thưởng đều có những ưu và nhược điểm riêng mà người chơi nên cân nhắc.

- Đổi thưởng tại đại lý địa phương thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn và tiện lợi. Tuy nhiên, khi nhận tiền theo cách này, người trúng giải sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý. Mức phí phổ biến thường dao động trong khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực.

- Trong khi đó, nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết ghi trên tờ vé, người trúng thưởng sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định (nếu có). Hình thức này không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ hay hoa hồng nào.

