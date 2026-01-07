XSMN 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 7/1. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 7/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 7/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 7/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) thực hiện.

- Thứ Ba: Sẽ được 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được mở thưởng do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được mở thưởng từ 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ được 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được tham gia từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Sẽ được 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng XSMN.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến kỳ quay cũng như ngày mở thưởng. Dãy số in trên vé cần trùng khớp với cơ cấu giải đã được công bố.

- Vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát, chắp nối, tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, người trúng thưởng cần thực hiện lĩnh thưởng trong thời hạn quy định của công ty phát hành.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể nhận tiền tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại những đại lý vé số được công ty ủy quyền trả thưởng. Các địa điểm này đều được phép thực hiện thủ tục lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

- Với các giải thưởng có giá trị nhỏ, đổi vé tại đại lý vé số sẽ thuận tiện hơn, giúp người trúng tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Tuy nhiên, khi nhận thưởng theo hình thức này, người trúng cần chi trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy từng nơi.

- Trong trường hợp trúng giải có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục lĩnh thưởng. Cách này giúp nhận đủ số tiền trúng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải mất thêm chi phí hoa hồng như khi đổi thưởng tại đại lý.

