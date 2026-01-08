XSMN 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 8/1. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 8/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 8/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 8/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay số.

- Thứ Ba: Sẽ được 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ qua số mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được qua số mở thưởng do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được quay số mở thưởng từ 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ được 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được qua số từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Sẽ được quay số từ 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng XSMN.

Thời hạn trả thưởng

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã công bố. Thời gian thanh toán tiền thưởng không quá 5 ngày, kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả giải thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng giải có thể làm thủ tục nhận thưởng tại trụ sở công ty xổ số kiến thiết, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc những đại lý được ủy quyền chi trả. Tất cả các địa điểm này đều đủ điều kiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ lĩnh thưởng theo quy định.

- Đối với các giải có giá trị không lớn, nhiều người lựa chọn đổi vé tại đại lý vì nhanh chóng và tiện lợi. Tuy vậy, hình thức này thường kèm theo phí dịch vụ, phổ biến trong khoảng 0,5% – 1% tổng giá trị tiền thưởng, tùy khu vực.

- Khi trúng thưởng giá trị cao, người chơi nên đến trực tiếp công ty phát hành vé số để nhận tiền. Cách này giúp đảm bảo nhận đủ số tiền sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định và không phát sinh thêm chi phí hoa hồng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.