XSMN 12/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 12/1. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 12/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 12/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 12/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 10/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 10/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 10/1/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 10/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 10/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 9/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 9/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 9/1/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 9/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 9/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 8/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 8/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 8/1/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 7/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/1/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/1/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN sẽ được quay bởi đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ quay số XSMN.

- Thứ Năm: XSMN sẽ do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) thực hiện.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ mở thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được quay bởi đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ quay số XSMN.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi vé số trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý vé số gần khu vực sinh sống để tiến hành nhận thưởng.

- Trong quá trình lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo CCCD/CMND hoặc các giấy tờ tùy thân cần thiết theo yêu cầu của Công ty XSKT để hoàn tất thủ tục xác minh.

- Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết nhận thưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Người chơi cũng có thể tra cứu XSMN trên điện thoại bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp được in sẵn trên vé, chỉ vài phút sau là nhận được kết quả.

- Ngoài ra, bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam qua các chương trình tường thuật trực tiếp trên truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ quay thưởng khoảng 16h15 hằng ngày.

