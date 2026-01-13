XSMN 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 13/1. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 13/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 13/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 13/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ được quay bởi đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ quay xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) thực hiện.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ mở thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ được quay bởi đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ quay số xổ số miền Nam.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi may mắn trúng số, người chơi có thể lựa chọn đến Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý vé số được ủy quyền gần nơi cư trú để làm thủ tục nhận thưởng.

- Khi đi lĩnh thưởng, cần chuẩn bị CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định của Công ty XSKT nhằm phục vụ việc xác minh thông tin.

- Vé trúng thưởng chỉ được chấp nhận chi trả trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải dù với bất kỳ lý do nào.

