XSMN 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 22/1. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 22/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 22/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 22/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 20/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 20/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 20/1/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 20/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 20/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 19/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 19/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 19/1/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 19/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 19/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 18/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 18/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 18/1/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 18/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 18/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 17/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/1/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/1/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: XSMN sẽ mở thưởng với sự tham gia từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay số XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ bởi các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ quay số từ các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

Cơ cấu giải thưởng được quy định cụ thể như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải duy nhất dành cho vé trùng đủ 6 số, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Gồm 10 giải cho vé trúng 5 số, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì: Có 10 giải, áp dụng cho vé trùng 5 số, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba: Gồm 20 giải trúng 5 số, mỗi giải tương ứng 10 triệu đồng.

- Giải tư: Có 70 giải cho vé trùng 5 số, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm: Gồm 100 giải trúng 4 số, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu: Có 300 giải dành cho vé trùng 4 số, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy: Gồm 1.000 giải cho vé trúng 3 số, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải tám: Có 10.000 giải dành cho vé trùng 2 số, mỗi giải nhận 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: Gồm 9 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: Có 45 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (không tính chữ số đầu), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Vé số hợp lệ để nhận thưởng là vé được phát hành bởi Công ty Xổ số Kiến thiết, trên vé thể hiện đầy đủ thông tin và đúng với ngày quay số mở thưởng. Dãy số dự thưởng phải trùng với một trong các giải đã được Công ty XSKT công bố chính thức.

Ngoài ra, vé cần đảm bảo còn nguyên vẹn về hình thức, đúng kích thước, không chắp nối, không rách nát hay có dấu hiệu tẩy xóa. Việc lĩnh thưởng cũng phải được thực hiện trong thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người trúng giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.