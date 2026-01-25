XSMN 25/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 25/1. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 25/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 25/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 25/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được quay thưởng từ đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam tại đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được quay số tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn trả thưởng XSMN

Công ty Xổ số Kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng giải theo đúng quy định đã công bố. Thời gian thanh toán tối đa là 5 ngày, kể từ khi công ty tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng.

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên trạng, đúng kích thước và dãy số; không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Tiền thưởng được chi trả một lần, người trúng có thể lựa chọn nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định.

- Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải thưởng đó.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.