XSMN 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 1/2. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày chủ nhật/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng tại các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).
- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.
- Thứ Tư: XSMN sẽ mở thưởng với sự tham gia của các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).
- Thứ Năm: XSMN sẽ được quay số tại các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).
- Thứ Sáu: XSMN sẽ diễn ra ở các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).
- Thứ Bảy: XSMN sẽ được thực hiện tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).
- Chủ Nhật: XSMN sẽ quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).
- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.
- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.
- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé sai 1 chữ số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ (không tính chữ số đầu) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.
- Truy cập website vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật nhanh và chính xác.
- Tra cứu XSMN trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in trên vé số, sau khoảng 2–3 phút kết quả sẽ được gửi về.
- Theo dõi tường thuật kết quả XSMN trực tiếp trên các kênh truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.
