XSMN 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 1/2. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày chủ nhật/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 1/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 1/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng tại các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: XSMN sẽ mở thưởng với sự tham gia của các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được quay số tại các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ diễn ra ở các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được thực hiện tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé sai 1 chữ số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ (không tính chữ số đầu) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Truy cập website vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật nhanh và chính xác.

- Tra cứu XSMN trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in trên vé số, sau khoảng 2–3 phút kết quả sẽ được gửi về.

- Theo dõi tường thuật kết quả XSMN trực tiếp trên các kênh truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.