XSMN 8/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 8/2. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày chủ nhật ngày 8/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 8/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 8/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 6/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/2/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 5/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/2/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 4/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/2/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 3/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/2/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/2/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được diễn ra ở tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được thực hiện tại đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé trùng 5 số cuối với giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, thông tin ngày quay và dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả mở thưởng được công bố.

- Tờ vé cần giữ nguyên hiện trạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Vé chỉ được giải quyết trả thưởng khi còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số.

