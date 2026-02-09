Giá hoa vạn thọ, xôi chè ít biến động, khách tranh thủ sắm lễ cúng ông Táo sớm

Không khí mua sắm đồ cúng ông Công ông Táo tại các chợ truyền thống ở TP.HCM ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ bắt đầu tấp nập. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ đi mua sắm lễ.
Chị Tuyết, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, cho biết năm nay các mặt hàng đồ cúng vẫn giữ mẫu mã truyền thống, chủ yếu phục vụ nhu cầu cúng lễ. “
Hàng hóa không thiếu, giá cả ổn định so với năm trước. Từ hôm qua tới giờ cũng có khách ghé mua để về cúng ông Công ông Táo sớm”, chị Tuyết chia sẻ.
Chè trôi nước - món lễ không thể thiếu trong mâm cúng ông Táo của nhiều gia đình - được các tiểu thương tự nấu và bán trực tiếp tại chợ. Mỗi phần gồm 3 viên, giá dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng tùy kích cỡ. Giá cả không tăng, lượng khách mua chè chủ yếu là khách quen hoặc người mua gộp nhiều món cùng lúc.
Tại chợ Đo Đạc, phường Bình Trưng, chị Lương Thị Thọ - tiểu thương chuyên bán chè trôi nước và xôi gấc - cho biết, trung bình mỗi mùa cúng ông Công ông Táo, chị bán được khoảng 1.000 viên chè và tiêu thụ khoảng 30 kg nếp.
Xôi cúng được bày bán đa dạng với nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dân. Phần xôi nhỏ có giá khoảng 30.000 đồng, phần lớn từ 40.000 - 50.000 đồng. Nhiều tiểu thương còn làm xôi tạo hình con cá - biểu tượng gắn với tích ông Táo chầu trời. Các phần xôi tạo hình cầu kỳ có giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/phần, trọng lượng từ 600-700g.
Khu vực bán cá chép tại các chợ truyền thống cũng có khách ghé mua từ sáng sớm. Chị Phương, tiểu thương bán cá chép, cho biết: "
Năm nay các chép giá cũng phải chăng, giảm so với năm trước, hàng được tôi nhập từ sáng qua để kịp bán cho khách". Tuy nhiên, dự báo thị trường không tăng đột biến, thậm chí giảm nên chị chủ động nhập lượng cá ít hơn năm trước.
Giá cá chép năm nay giảm mạnh so với các mùa trước. Cá nhỏ được bán với giá khoảng 10.000 đồng/con, cá lớn khoảng 20.000 đồng/con.
Loại nhỏ nhất được bán với giá 20.000 đồng/3 con. Tuỳ vào kích thước, giá cá chép có thể lên tới 60.000 đồng - 80.000 đồng/con.
Theo các tiểu thương, so với các mặt hàng khác cá chép bán chậm hơn do người dân tiết giảm chi tiêu, chỉ mua những món cúng thiết yếu như hoa tươi, trái cây. Một số gia đình lựa chọn cúng tượng trưng (cá làm từ thạch, rau câu...) hoặc không thả cá như trước.
Thị trường hoa tươi phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo năm nay khá ổn định nhờ thời tiết thuận lợi. Hoa vạn thọ có giá 15.000-20.000 đồng/cây, cúc 40.000-60.000 đồng/10 cành, lay ơn 80.000-120.000 đồng/10 cành, hoa ly 220.000-300.000 đồng/10 cành.
Khách hàng có xu hướng mua nhanh, gọn, đủ lễ, hạn chế chi tiêu cho những món không thật sự cần thiết.
Ngoài ra cũng có nhiều bà nội trợ đặt mua online nên không khí mua sắm tại các chợ truyền có phần trầm lắng hơn. Chị Phan Nga (ngụ phường Tam Bình) cho hay: "Hiện có nhiều tiệm bán đồ cúng bán online với combo đầy đủ tầm 300.000 đồng nên tôi đặt hàng luôn cho tiện. Mình cũng yêu cầu họ giao ngày giờ phù hợp, tranh thủ cúng sớm vào tối nay".