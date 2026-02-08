(VTC News) -

Trong đời sống văn hóa của người Việt, lễ tiễn ông Công ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp là một trong những nghi lễ quan trọng, đánh dấu thời điểm khép lại năm cũ để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, mâm cỗ, câu hỏi “mâm lễ cúng ông Công ông Táo nên đặt ở bếp hay trên bàn thờ?” luôn khiến nhiều gia đình băn khoăn mỗi dịp cuối năm.

Theo tín ngưỡng dân gian, ông Công ông Táo, còn gọi chung là Táo quân, là các vị thần trông coi bếp núc và sinh hoạt trong mỗi gia đình. Các vị được cho là chứng kiến toàn bộ đời sống thường nhật, nếp ăn ở, cách cư xử của các thành viên trong nhà. Hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong gia đình suốt một năm qua.

Chính vì vậy, lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ mang ý nghĩa tiễn các vị thần bếp về trời mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với sự che chở, đồng thời gửi gắm mong ước về một năm mới thuận lợi, gia đình êm ấm, làm ăn hanh thông. Tuy mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, nghi lễ này đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc, gắn bó với đời sống người Việt từ nhiều thế hệ.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo nên đặt ở đâu?

Đây là vấn đề thường gây nhiều ý kiến khác nhau là vị trí đặt mâm lễ cúng ông Công ông Táo. Theo quan niệm của một số gia đình, ông Công là thần Thổ Công, gắn với đất đai, nhà cửa nên cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà. Trong khi đó, ông Táo là vị thần trông coi bếp núc, vì vậy lễ cúng nên được thực hiện ở khu vực bếp.

Trong các gia đình truyền thống trước đây, bàn thờ ông Táo thường được đặt ngay trong bếp, có thể là bên cạnh hoặc phía trên bếp nấu. Việc thờ thần bếp xuất phát từ mong muốn giữ cho bếp luôn đỏ lửa, gia đình no đủ, hòa thuận. Do đó, mâm lễ cúng Táo quân thường được bày tại ban thờ trong bếp, nơi được xem là không gian cư ngụ của các vị thần này.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong kiến trúc nhà ở hiện đại, khu vực bếp ngày nay chủ yếu phục vụ mục đích sinh hoạt, không còn phù hợp để đặt ban thờ. Phần lớn gia đình không có ban thờ riêng cho ông Táo, khiến việc lựa chọn nơi đặt mâm cúng trở nên linh hoạt hơn.

Trên thực tế, không có tài liệu hay quy định chính thức nào xác định cụ thể mâm lễ cúng ông Công ông Táo bắt buộc phải đặt ở bếp hay trên bàn thờ gia tiên. Quan niệm về vấn đề này chủ yếu dựa trên tập quán và điều kiện thực tế của từng gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, cúng lễ là việc cần sự trang nghiêm, vì vậy mâm cúng nên được đặt ở nơi sạch sẽ, tôn nghiêm nhất trong nhà.

Theo đó, những gia đình có ban thờ riêng cho ông Táo có thể bày mâm lễ tại đây. Với những gia đình không có ban thờ Táo quân, việc cúng tại bàn thờ thần linh hoặc bàn thờ gia tiên được xem là phù hợp hơn so với việc đặt mâm cúng trong khu vực bếp nấu.

Dù có nhiều quan điểm khác nhau, yếu tố quan trọng nhất trong lễ cúng ông Công ông Táo vẫn là sự thành tâm của gia chủ, không phải hình thức hay vị trí bày biện.

Gia đình đặt lễ cúng ông Công ông Táo trước bàn thờ gia tiên. (Ảnh: Hương Giang)

Mâm cúng ông Công ông Táo gồm những lễ vật gì?

Lễ vật cúng ông Công ông Táo thường bao gồm cả lễ vật và mâm cỗ dâng cúng, tùy theo điều kiện và phong tục từng gia đình.

Lễ vật cúng ông Công ông Táo

Trong đó, lễ vật không thể thiếu là bộ mũ, áo, hia dành cho ông Công ông Táo. Theo quan niệm dân gian, bộ lễ này gồm hai mũ dành cho Táo ông và một mũ dành cho Táo bà. Mũ của các Táo ông có hai cánh chuồn, trong khi mũ của Táo bà không có cánh chuồn.

Ngoài ra, mâm lễ còn có hia ông Táo và vàng mã mang tính tượng trưng. Những lễ vật khác thường được chuẩn bị gồm: một đĩa hoa quả, một ấm trà sen, ba chén rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, một quả bưởi, một quả cau, lá trầu, một lọ hoa cúc, mâm ngũ quả.

Ngoài ra, cá chép là lễ vật quan trọng trong ngày 23 tháng Chạp. Theo sự tích xưa, cá chép là phương tiện để Táo quân cưỡi về trời. Thông thường, gia đình chuẩn bị cá chép sống đặt trong chậu nước, sau lễ cúng sẽ mang đi thả.

Sau khi hoàn tất lễ cúng, các đồ vàng mã như mũ, áo, hia sẽ được hóa cùng với bài vị cũ. Tiếp đó, gia đình lập bài vị mới để tiếp tục thờ Táo công trong năm mới.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Bên cạnh lễ vật tượng trưng, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo có thể là cỗ mặn hoặc cỗ chay. Với cỗ mặn, nhiều gia đình chuẩn bị các món truyền thống như xôi gà, chân giò luộc, các món nấu từ nấm hoặc măng. Với cỗ chay, mâm cúng thường gồm trầu cau, hoa quả, giấy vàng, giấy bạc.

Theo truyền thống, mâm cỗ cúng ông Táo thường có các món cơ bản như: một con gà trống luộc chéo cánh, miệng ngậm hoa tỉa từ ớt hoặc hoa hồng (có thể thay bằng thịt heo luộc hoặc vịt quay); một bát canh mọc hoặc canh măng; một đĩa xào thập cẩm; một đĩa giò, chả rán hoặc thịt đông; một đĩa xôi và một đĩa chè kho.

Tuy nhiên, mâm cỗ không nhất thiết phải đầy đủ tất cả các món trên. Gia đình có thể gia giảm, thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế và hoàn cảnh thực tế, miễn sao thể hiện được sự chu đáo và thành tâm.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo đầy đủ, đẹp mắt. (Ảnh: Hương Giang)

Những điều cần lưu ý khi cúng ông Công ông Táo

Lễ cúng ông Công ông Táo là dịp để các gia đình bày tỏ sự tôn kính đối với các vị thần bếp và cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi. Để nghi lễ diễn ra trọn vẹn, cần lưu ý một số điểm sau.

Trước hết là thời gian cúng. Theo phong tục, lễ cúng không nên thực hiện quá sớm. Thời điểm phù hợp nhất là trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi theo quan niệm dân gian, sau thời điểm này Táo quân đã lên đường về trời.

Việc chuẩn bị mâm lễ cũng cần đầy đủ, gọn gàng. Ngoài ba bộ áo mũ và vàng mã, mâm cúng cần có hoa tươi, trái cây, nhang, đèn cùng mâm cỗ chay hoặc mặn. Cá chép nên là cá sống, khỏe mạnh, đặt trong chậu nước sạch để thể hiện sự trân trọng.

Sau lễ cúng, cá chép cần được thả nhẹ nhàng ra sông, ao hoặc hồ, tránh ném mạnh gây tổn thương cho cá. Hành động này mang ý nghĩa phóng sinh và thể hiện sự tôn trọng đối với sinh linh.

Bên cạnh đó, việc dọn dẹp, vệ sinh bếp trước khi cúng cũng rất quan trọng. Bếp được xem là nơi các Táo cư ngụ suốt năm, vì vậy cần được lau dọn sạch sẽ, gọn gàng, tượng trưng cho việc gột bỏ những điều cũ kỹ, không may mắn để đón năm mới an vui.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Khi làm lễ, gia chủ nên giữ tâm thế nghiêm túc, tránh tranh cãi, nói lời không hay hoặc có hành vi tiêu cực. Việc cúng lễ vì thế không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, hướng đến sự bình an và gắn kết trong năm mới.