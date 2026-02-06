Gợi ý mâm lễ cúng ông Công ông Táo Tết Bính Ngọ 2026

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo quân là những vị thần cai quản bếp núc, chứng kiến và ghi nhận mọi sinh hoạt của mỗi gia đình trong suốt một năm. Vào dịp 23 tháng Chạp âm lịch hằng năm, các gia đình thường làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc diễn ra nơi hạ giới. Vì vậy, nghi lễ này luôn được chuẩn bị trang trọng, chu đáo, thể hiện sự tôn kính và mong ước một năm mới hanh thông, đủ đầy.
Trong quan niệm truyền thống, mâm lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ mang ý nghĩa tiễn đưa mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, bày tỏ lòng biết ơn và kỳ vọng cho năm sắp tới. Do đó, việc chuẩn bị mâm cúng đầy đủ, gọn gàng, đẹp mắt luôn được nhiều gia đình chú trọng.
Thông thường, mâm cúng ông Công, ông Táo được chia thành hai phần chính: lễ vật dâng cúng và mâm cỗ. Tùy điều kiện, phong tục từng vùng miền cũng như quan niệm của mỗi gia đình mà cách chuẩn bị có thể khác nhau, song vẫn giữ những thành phần cơ bản.
Lễ vật cúng ông Công, ông Táo
Trên bàn thờ, các lễ vật thường thấy trong ngày tiễn Táo quân về trời bao gồm:
Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo
Bên cạnh lễ vật, mâm cỗ cúng là phần không thể thiếu trong nghi lễ tiễn Táo quân. Tùy điều kiện kinh tế và quan niệm tín ngưỡng, gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ mặn hoặc mâm cỗ chay.
Mâm cỗ mặn truyền thống
Một mâm cỗ mặn cúng ông Công, ông Táo thường gồm những món ăn quen thuộc trong dịp lễ Tết của người Việt:
Mâm cỗ chay
Bên cạnh mâm cỗ mặn, nhiều gia đình lựa chọn mâm cỗ chay với các món ăn từ đậu, rau củ. Mâm cỗ chay mang ý nghĩa thanh tịnh, giản dị nhưng vẫn thể hiện sự thành tâm.
Một mâm cỗ chay thường gồm:
Dưới đây là văn khấn ông Công ông Táo được biên soạn theo sách "Tục thờ cúng của người Việt" - GS.TS Ngô Đức Thịnh, NXB Khoa học Xã hội
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, năm Ất Tỵ.
Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]
Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]
Nay nhân ngày Táo quân về chầu thiên đình, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cơm canh, trà rượu dâng lên trước án, kính cẩn tâu trình.
Nghĩ rằng: Trong năm qua, gia đạo nhờ ơn Táo quân phù hộ được bình an. Nay đến ngày 23, ngài phải về thiên đình tấu trình Ngọc Hoàng Thượng đế những việc lớn nhỏ trong gia đình con.
Cúi xin tôn thần gia ân:
- Phù hộ toàn gia, già trẻ lớn bé bình an, mạnh khỏe.
- Che chở tai qua nạn khỏi, điều lành đưa tới, điều dữ đưa đi.
- Gia đạo hưng long, làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông.
Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng tôn thần. Cúi xin tôn thần phù hộ độ trì.
Tín chủ con xin dâng:
- Mũ Táo quân (2 ông 1 bà)
- Cá chép để ngài lên chầu thiên đình
- Vàng bạc tiền mã
Kính cáo tôn thần, cúi xin chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Bên cạnh mâm lễ cúng thì cũng có rất nhiều câu hỏi liên quan về lễ cúng ông Công ông Táo.
Thời điểm nào thích hợp để cúng ông Công, ông Táo?
Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công, ông Táo nên được hoàn tất trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Sau thời điểm này, các Táo quân được cho là đã rời trần gian để lên thiên đình.
Vì vậy, nhiều gia đình chọn cúng vào buổi sáng, đặc biệt là giờ Thìn (7h – 9h) và giờ Tỵ (9h – 11h), được xem là những khung giờ thuận lợi.
Theo cuốn “Lịch âm dương cát tường năm Bính Ngọ 2026” của tác giả Cao Minh, do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành, các ngày và giờ phù hợp để cúng ông Công, ông Táo trong năm 2026 gồm:
Ngày 21 tháng Chạp (Chủ nhật, 8/2/2026): Giờ Thìn (07h – 09h), Giờ Ngọ (11h – 13h)
Ngày 22 tháng Chạp (thứ Hai, 9/2/2026): Giờ Thìn (07h – 09h), Giờ Tỵ (09h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)
Ngày 23 tháng Chạp (thứ Ba, 10/2/2026): Giờ Mão (05h – 07h), Giờ Thìn (07h – 09h), Giờ Tỵ (09h – 11h)
Tuy nhiên, trên thực tế, nghi lễ không quá cứng nhắc về giờ giấc mà đề cao sự chuẩn bị chu đáo và thái độ nghiêm túc của gia chủ.
Có thể cúng ông Táo mà không có cá chép?
Theo chia sẻ của TS Lý Tùng Hiếu, giảng viên khoa Văn hóa học (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) với Znews, việc cúng cá chép không phải là nghi thức bắt buộc. Trong các sự tích về ông Công, ông Táo không có chi tiết nào quy định phải cúng và thả cá chép.
TS Hiếu cho biết, tục cúng cá chép là một cổ tục mang tính tín ngưỡng dân gian, góp phần tạo thêm màu sắc cho nghi lễ, đồng thời có thể gắn với quan niệm phóng sinh của Phật giáo. Do đó, những gia đình không tin vào việc “cá chép hóa rồng” hoàn toàn có thể không thực hiện nghi thức này.
Nếu gia đình lựa chọn thả cá chép, nên dùng cá chép vàng, số lượng và kích thước tùy ý. Theo truyền thuyết, 3 con cá chép tượng trưng cho ba vị Táo quân nên được nhiều gia đình lựa chọn.
Thả cá chép đúng cách
Khi thả cá chép, cần lưu ý chọn ao, hồ nước sạch, không ô nhiễm. Nếu cá đựng trong túi ni lông, nên hòa nước môi trường mới vào túi để cá thích nghi trước khi thả.
Gia chủ không nên đứng trên cao đổ cá xuống hoặc vứt cả túi xuống nước. Cách tốt nhất là nhẹ nhàng nghiêng bát hoặc túi ở mép nước để cá tự bơi ra ngoài. Việc phóng sinh nên thực hiện nhanh gọn, tránh để cá bị ngột ngạt, sợ hãi.
Sau khi thả, nên quan sát để chắc chắn cá đã bơi đi, tránh trường hợp cá mắc kẹt hoặc bị dạt ngược vào bờ.