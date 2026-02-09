Trung Quốc: Học sinh gói hành lý, vác cả 'gia tài' về ăn Tết

(VTC News) -

Một học sinh 14 tuổi ở miền nam Trung Quốc bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi một mình mang theo khối hành lý khổng lồ được buộc gọn gàng trên lưng theo kiểu quân đội để về quê nghỉ Tết Nguyên đán. Hình ảnh cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vác cả “gia tài” khiến cộng đồng mạng vừa kinh ngạc vừa thán phục.

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cậu thiếu niên đang đẩy vali và đeo sau lưng một chồng đồ được buộc chặt bằng dây thừng khi đứng chờ tàu điện ngầm tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Trên lưng cậu là chăn, lều chống muỗi, dép lê, giày thể thao và nhiều túi đồ khác được xếp chồng ngay ngắn.

Cậu bé tên He Zirui, hiện đang là học sinh của Trường Trung học Tưởng niệm Học viện Quân sự Hoàng Phố (Quảng Châu). Theo SCMP, ngày 30/1, sau khi kết thúc học kỳ, cậu tự thu dọn hành lý tại ký túc xá và một mình lên đường về nhà.

“Các bạn cùng phòng giúp cháu ép chặt đồ, còn cháu dùng dây thừng buộc lại. Chúng cháu mất khoảng 20 phút để đóng gói tất cả đống đồ này”, He kể.

He Zirui tự mình vác khối hành lý khổng lồ về quê ăn Tết. (Nguồn: SCMP)

Mẹ của cậu cho biết gia đình đã hỏi trước nhưng con trai khẳng định không cần bố mẹ hỗ trợ. Người bố chỉ ra đón ở ga sau khi cậu bé đi qua bốn trạm tàu điện ngầm.

Trước chuyến đi, He còn “diễn tập” tại nhà để tính toán cách sắp xếp đồ nặng vào vali, đồ nhẹ vác trên lưng và nối dây lại với nhau như thế nào và buộc ở đâu cho chắc chắn.

Theo lời người mẹ, kỹ năng đóng gói của He có được từ các trại hè huấn luyện quân đội mà cậu từng tham gia. Trước đây khi về nhà, cậu cũng từng tự vác chiếu tre và giá sách.

“Khả năng tự xoay xở của con rất tốt. Chúng tôi luôn khuyến khích con tự làm mọi việc từ nhỏ. Hai tuổi, nó đã có thể tự giặt tất”, bà chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, thậm chí được Nhân dân nhật báo đăng lại và nhận về hàng trăm nghìn lượt thích. Nhiều người dùng mạng bày tỏ ngưỡng mộ: “Ngay cả khi đã trưởng thành, tôi cũng không thể làm được như vậy”.

“Kỹ năng đóng gói của cậu ấy quá đỉnh. Tất cả đồ đạc đều không bị rơi vãi trên đường đi”, một người khác bình luận.

Một bình luận nhận được nhiều lượt thích cho rằng: “Chính khả năng tự lập này, chứ không chỉ điểm số, sẽ giúp cậu bé tự tin đối mặt với mọi thử thách trong tương lai”.