Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 9/2/2026 - XSCM 9/2

XSCM 9/2. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 9/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 9/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 9/2/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 9/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 9/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.