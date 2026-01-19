Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 19/1/2026 - XSCM 19/1

XSCM 19/1. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 19/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 19/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 19/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 19/1/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 19/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 19/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.