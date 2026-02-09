Người Hà Nội đổ ra đường sắm Tết, giao thông kẹt cứng từ sáng sớm

Trong những ngày cận Tết, giao thông tăng đột biến, CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện xe khách về quê nên đặt vé tại các bến xe, hoặc trang thông tin của các bến xe theo quy định. Khi đến và đi phải vào bến mua vé, tuân thủ việc sắp xếp của ban điều hành bến xe, nhà xe.