Cận Tết, ô tô chiếm trọn 6 làn đường Hà Nội, xe máy ‘leo’ vỉa hè né tắc

Anh Trần Văn Minh (tài xế xe ôm công nghệ) cho biết, những ngày cận Tết, tình trạng ùn tắc diễn ra liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc cũng như sinh hoạt của người dân. “Có chuyến chỉ cách vài trăm mét nhưng đi rất lâu, khách phải chờ, mình cũng áp lực vì sợ bị hủy cuốc. Đường đông, xe nhiều mà ai cũng vội”, anh Minh chia sẻ.