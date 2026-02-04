Diện mạo hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày thông xe

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công từ tháng 10/2022, với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Sau hơn 3 năm triển khai, công trình hiện hoàn thành trên 96% khối lượng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa vào khai thác.
Ngày 31/1 vừa qua, đơn vị thi công triển khai thông lòng hầm, nối liền hai đầu đường Kim Đồng và Vành đai 2,5 Đầm Hồng. Hiện khu vực hầm chui đi qua đường sắt đang được hoàn trả mặt bằng.
Đây là hầm chui thứ hai tại Hà Nội được xây dựng đi dưới đường sắt, sau hầm Kim Liên. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì hoạt động chạy tàu thông suốt trong thời gian triển khai.
Theo thiết kế, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài 460 m.
Trong đó, đoạn hầm kín dài 140 m, phần hầm hở dài 320 m. Một đầu hầm nằm trên phố Kim Đồng, đầu còn lại kết nối với tuyến Vành đai 2,5 phía Đầm Hồng, giáp phố Định Công.
Những ngày đầu tháng 2, các đơn vị đã thảm khoảng 400 tấn bê tông nhựa. Hiện công nhân và máy móc đang tập trung hoàn thiện phần hầm hở phía Đầm Hồng.
Tại phía đầu Kim Đồng, công nhân đang tập trung dọn dẹp, làm sạch các phần bê tông thừa trên thành hầm và lan can.
Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED được lắp đặt tại dải phân cách giữa, phục vụ tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn khi hầm đi vào khai thác.
Dọc hai bên hầm chui, hệ thống thoát nước được bố trí với mật độ dày nhằm xử lý tình trạng ngập úng.
Bên trong hầm, đơn vị thi công đang chuẩn bị lắp đặt hệ thống thông gió và đèn chiếu sáng để hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật còn lại.
Bà Lê Thị Thu, người dân phường Hoàng Mai, cho biết khu vực nút giao Kim Đồng thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. “Mỗi lần đi qua đoạn này mất rất nhiều thời gian. Nếu hầm chui hoạt động, xe cộ đi thẳng được thì chắc chắn giao thông sẽ đỡ áp lực hơn”, bà Thu nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh, sinh sống gần đường Định Công, cho rằng dù việc thi công kéo dài gây ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt nhưng người dân đều mong chờ hiệu quả lâu dài. “Thấy công trình sắp xong, tôi hy vọng khi thông xe sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, nhất là các tuyến hướng ra vào khu vực phía Nam thành phố”, ông Minh chia sẻ.
Song song với đó, dự án đường Vành đai 2,5 kết nối trực tiếp với hầm chui cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm sự đồng bộ khi công trình đưa vào sử dụng.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là hầm chui thứ 5 tại Hà Nội được xây dựng từ năm 2009 đến nay, sau các hầm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.
Dự kiến, hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng được thông xe vào ngày 10/2 tới đây.
Khi đi vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho nút giao Kim Đồng, Giải Phóng và Tân Mai, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.