Tuyến đường rộng gần 100m ven Hồ Tây dần thành hình sau một năm thi công

Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) được khởi công ngày 15/1/2025. Tuyến đường này nằm trong khu vực ven Hồ Tây, kết nối khu biệt thự Tây Hồ với đường Xuân Diệu.
Dự án do UBND quận Tây Hồ cũ phê duyệt tại Quyết định số 1434 ngày 26/8/2024, với tổng mức đầu tư hơn 552,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 391,4 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 82,8 tỷ đồng, phần còn lại dành cho các hạng mục tư vấn, quản lý và dự phòng theo quy định.
Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài 1.260m, điểm đầu từ khu biệt thự Tây Hồ và điểm cuối tại nút giao với đường Xuân Diệu. Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối trong khu vực ven Hồ Tây, nơi tập trung nhiều khu dân cư và các hoạt động dịch vụ.
Đến nay, sau hơn một năm khởi công, tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I đã dần lộ diện hình hài.
Trên công trường, nhà thầu huy động nhiều máy móc, thiết bị và nhân lực, triển khai thi công đồng bộ các hạng mục theo từng đoạn tuyến, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Điểm đáng chú ý của dự án là quy mô mặt cắt ngang, được chia thành hai đoạn với tính chất khác nhau. Đoạn 1, từ nút giao đường Xuân Diệu đến ngõ 35 Đặng Thai Mai, có mặt cắt ngang lên tới 93,6m. Trong đó, hai tuyến đường giao thông bố trí hai bên, mỗi bên rộng từ 19 đến 21m, gồm lòng đường rộng 15m và vỉa hè phía đô thị từ 4 đến 6m. Ở giữa là trục không gian cảnh quan rộng 51,6m, tạo quỹ đất lớn cho không gian mở và cảnh quan đô thị.
Đoạn 2, từ ngõ 35 Đặng Thai Mai đến điểm cuối tuyến, có mặt cắt ngang nhỏ hơn, rộng 20,5m. Lòng đường rộng 11,25m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4,625m, phù hợp với điều kiện quỹ đất và hiện trạng khu dân cư khu vực cuối tuyến.
Dự án được triển khai theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1668 ngày 27/12/2024.
Theo quy hoạch, Hà Nội phát triển dựa trên 5 trục không gian quan trọng, gồm trục Sông Hồng, trục Hồ Tây - Ba Vì, trục Hồ Tây - Cổ Loa, trục Nhật Tân - Nội Bài và trục Nam Hà Nội. Tuyến đường Đặng Thai Mai là một trong những dự án cụ thể hóa định hướng phát triển không gian khu vực Hồ Tây.
Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đồng thời hình thành trục không gian cảnh quan lớn tại khu vực Hồ Tây, phù hợp với mục tiêu phát triển Thủ đô theo hướng xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại.