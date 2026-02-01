Toàn cảnh các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội đồng loạt thông xe trước Tết

Tiếp theo là dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, công trình có quá trình triển khai kéo dài và từng rơi vào tình trạng đình trệ nhiều năm. Dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, có chiều dài khoảng 1,6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Khởi công từ năm 2014 và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2017, song do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục hợp đồng, dự án không thể về đích đúng kế hoạch.