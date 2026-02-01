Toàn cảnh các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội đồng loạt thông xe trước Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam thành phố. Các công trình này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc tại những tuyến, nút giao thông vốn quá tải nhiều năm, đồng thời cải thiện khả năng kết nối giữa nội đô với các khu vực lân cận trong giai đoạn cao điểm đi lại cuối năm.
Nổi bật trong số đó là dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, công trình được xem là "điểm chốt" nhằm giảm ùn tắc tại nút giao thông phức tạp ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Dự án được khởi công từ tháng 10/2022, với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau hơn ba năm triển khai, công trình đang bước vào giai đoạn tăng tốc, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.
Theo kế hoạch, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng thông xe trước ngày 10/2. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông Vành đai 2,5, cho phép các phương tiện lưu thông theo hướng đi thẳng không phải cắt dòng tại nút giao, từ đó giảm xung đột giao thông và áp lực ùn tắc kéo dài nhiều năm qua tại khu vực Kim Đồng - Giải Phóng.
Tiếp theo là dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, công trình có quá trình triển khai kéo dài và từng rơi vào tình trạng đình trệ nhiều năm. Dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, có chiều dài khoảng 1,6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Khởi công từ năm 2014 và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2017, song do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục hợp đồng, dự án không thể về đích đúng kế hoạch.
Đến năm 2020, khi khối lượng thi công mới đạt khoảng 40%, dự án buộc phải tạm dừng. Sau gần 5 năm “đắp chiếu”, đến cuối tháng 5/2025, công trình chính thức được tái khởi công sau khi được UBND TP Hà Nội chấp thuận.
Hiện nay, trên công trường, các đơn vị thi công đang tổ chức làm việc liên tục, cả ngày lẫn đêm, chạy nước rút trước ngày thông xe. Dự kiến, dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2/2026, sớm hơn khoảng 10 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Cùng với các dự án trên, trục đường phía Nam Hà Nội cũng sẽ hoàn thành toàn tuyến đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Theo kế hoạch, 7 km cuối cùng của tuyến sẽ được thông xe, khép lại dự án có tổng chiều dài 41 km, quy mô 6 làn xe, kéo dài từ đường 70 (khu vực quận Hà Đông cũ) đến địa phận tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2018 và chia thành nhiều đoạn thi công.
Khi hoàn thành, trục đường phía Nam Hà Nội được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho các tuyến quốc lộ hiện hữu như Quốc lộ 1, Quốc lộ 21, đồng thời tạo tuyến kết nối thông suốt khu vực Tây Nam Thủ đô với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Việc đưa toàn tuyến vào khai thác trong dịp Tết được đánh giá có ý nghĩa lớn trong việc phân luồng phương tiện liên tỉnh, hạn chế tình trạng xe quá cảnh dồn vào khu vực nội đô.
Dự án cuối cùng trong nhóm công trình thông xe trước Tết là dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi. Đây là tuyến giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thường xuyên chịu áp lực lớn từ lưu lượng xe liên tỉnh và xe tải nặng.
Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010, có tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, chiều dài khoảng 3,8 km, đi qua địa bàn các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh (huyện Thanh Trì cũ).
Hiện tuyến đường đã được mở rộng lên 8 làn xe và thông xe kỹ thuật. Các cơ quan chức năng đang tổ chức bàn giao cho Sở Xây dựng để xây dựng phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm.