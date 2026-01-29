Đóng

Hà Nội gấp rút giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công tuyến đường Tam Trinh

Sau 10 năm chậm tiến độ, dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tăng tốc thi công.

Sau nhiều năm đình trệ, đến tháng 8/2024, dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi động trở lại. Đặc biệt, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường trong vùng dự án đã tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh (dài khoảng 3,5km) là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, kết nối Vành đai 2 với Vành đai 3. Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 60.000m², liên quan 1.600 hộ dân và 20 tổ chức. Trong đó, phường Hoàng Mai được giao làm chủ đầu tư, là địa bàn trọng điểm, chiếm hơn 60% diện tích toàn dự án.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay, nhiều khu vực nhà ở, nhà xưởng đã được phá dỡ, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh.

Lực lượng chức năng đang gấp rút triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Nhiều khu vực trên tuyến đường Tam Trinh đã được phá dỡ, giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Mai về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tam Trinh, tổng diện tích cần thu hồi trên địa bàn phường là 34.390,2 m², liên quan tới khoảng 1.343 tổ chức, hộ gia đình. Đến nay, phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.255/1.343 hộ, tổ chức, với tổng diện tích 27.771,3 m². Trong số này, 1.234 hộ đã bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công; còn 21 hộ đang hoàn thiện các thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình triển khai, UBND phường Hoàng Mai từng dự kiến áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 100% số hộ này đã đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện cưỡng chế. Hiện vẫn còn 88/1.343 hộ chưa được phê duyệt phương án, với diện tích khoảng 6.618,9 m². UBND phường Hoàng Mai dự kiến hoàn tất việc phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ này trong tháng 1/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2026.

“Trước đây nhà tôi rộng gần 200 m², sau khi trả đất cho dự án chỉ còn hơn 50 m². Gia đình tôi đồng ý với phương án đền bù 93 triệu đồng/m² để có tuyến đường đẹp, khang trang hơn”, ông Nguyễn Văn Công chia sẻ.

“Dù chưa nhận tiền đền bù, gia đình tôi vẫn hoàn toàn chấp thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện gia đình đã tháo dỡ mái tôn, chỉ chờ đơn vị thi công đến phá dỡ. Với diện tích hơn 100 m², mức đền bù 60 triệu đồng/m², gia đình tôi được bồi thường gần 6 tỷ đồng”, chị Huyền cho biết.

Sau khi phá dỡ, người dân khẩn trương sửa chữa, cải tạo lại nhà ở để ổn định cuộc sống.

Một đoạn đường Tam Trinh sau giải phóng mặt bằng trở nên thông thoáng.

Tại khu vực đường Tam Trinh gần nút giao Minh Khai, sau khi các hạng mục được phá dỡ, đời sống sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường.

Hệ thống rào phân cách cùng cống ngầm đang được khẩn trương thi công, hoàn thiện.

Hà Nội đang quyết liệt thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm chậm triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống. Thành phố yêu cầu các địa phương làm chủ đầu tư chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phối hợp các sở, ngành hoàn thiện thủ tục; đồng thời đề nghị nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, cam kết tiến độ và chất lượng thi công.

Nhờ các chính sách tháo gỡ kịp thời, nhiều dự án nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và Nhân dân là yếu tố then chốt để các công trình sớm hoàn thành, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

