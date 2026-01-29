Hà Nội gấp rút giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công tuyến đường Tam Trinh

Sau nhiều năm đình trệ, đến tháng 8/2024, dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi động trở lại. Đặc biệt, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường trong vùng dự án đã tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh (dài khoảng 3,5km) là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, kết nối Vành đai 2 với Vành đai 3. Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 60.000m², liên quan 1.600 hộ dân và 20 tổ chức. Trong đó, phường Hoàng Mai được giao làm chủ đầu tư, là địa bàn trọng điểm, chiếm hơn 60% diện tích toàn dự án.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay, nhiều khu vực nhà ở, nhà xưởng đã được phá dỡ, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh.

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Mai về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tam Trinh, tổng diện tích cần thu hồi trên địa bàn phường là 34.390,2 m², liên quan tới khoảng 1.343 tổ chức, hộ gia đình. Đến nay, phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.255/1.343 hộ, tổ chức, với tổng diện tích 27.771,3 m². Trong số này, 1.234 hộ đã bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công; còn 21 hộ đang hoàn thiện các thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình triển khai, UBND phường Hoàng Mai từng dự kiến áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 100% số hộ này đã đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện cưỡng chế. Hiện vẫn còn 88/1.343 hộ chưa được phê duyệt phương án, với diện tích khoảng 6.618,9 m². UBND phường Hoàng Mai dự kiến hoàn tất việc phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ này trong tháng 1/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2026.