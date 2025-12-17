Hà Nội: Dân ngán ngẩm đường Tam Trinh làm 10 năm chưa xong, nay lại thêm bãi rác khổng lồ

(VTC News) -

Gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi dự án mở rộng đường Tam Trinh được triển khai, nhưng đến nay, điều người dân sống dọc tuyến đường này nhìn thấy vẫn là cảnh ngổn ngang, bụi bặm và nhếch nhác.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, dài khoảng 3,5 km, nối từ cầu Mai Động đến đường Vành đai 3, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc. Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng với mặt cắt 40m, 6 làn xe cơ giới, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối các trục giao thông lớn như Vành đai 2, Vành đai 3, đường Giải Phóng, Quốc lộ 1A.

Được kỳ vọng trở thành trục giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô, song đến nay, đường Tam Trinh vẫn chỉ là công trường thi công ì ạch, bệ rạc.

Theo phản ánh của người dân, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống thường ngày bị đảo lộn. Bụi đất, bùn thải xuất hiện thường trực, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc khi xe tải hạng nặng chạy qua.

“Mở cửa ra là bụi mù mịt, lau nhà cả ngày không xuể. Người già, trẻ nhỏ ho suốt, nhưng biết kêu ai vì đường làm mãi không xong”, chị M.A. (ở đường Tam Trinh) bức xúc nói.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) vẫn dang dở sau 10 năm thi công.

Không chỉ bụi bặm, nhiều đoạn đường còn lồi lõm, vật liệu xây dựng ngổn ngang, rác thải sinh hoạt bị bỏ lại ven đường. “Năm nào cũng nghe nói sắp làm xong, nhưng rồi đâu lại vào đó. Chúng tôi chấp nhận chịu khổ để chờ đường hoàn thiện, nhưng chờ mãi vẫn không thấy”, một người dân ở phường Hoàng Mai nói.

Sự bức xúc của người dân càng gia tăng trong thời gian gần đây khi sát khu vực dự án "mọc" lên bãi đổ phế liệu, rác thải quy mô lớn.

Theo quan sát, bãi phế liệu nằm cách mặt đường Tam Trinh khoảng 300m, đối diện toà CT1 Chung cư Gelexia Riverside. Theo cư dân, khu vực này trước đây là ruộng trồng rau của người dân địa phương nhưng 2 tháng nay được quây tôn lại, hoạt động đổ thải diễn ra rầm rộ suốt một tháng qua.

Rác thải tại đây rất đa dạng, từ phế thải xây dựng, rác sinh hoạt cho đến những loại rác nồng nặc mùi hoá chất nghi là rác thải y tế. Việc đổ thải diễn ra cả ngày lẫn đêm, với xe tải hạng nặng ra vào liên tục.

“Ban ngày xe chở rác vào, tối đến vẫn thấy đổ. Đổ xong thì san lấp luôn, không phải một hai hôm mà kéo dài liên tục”, chị N.A. (cư dân chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh) cho biết.

Bãi đổ trộm phế liệu, rác thải quy mô lớn ngay gần trục đường Tam Trinh. (Ảnh: Đ.X.)

Điều đáng lo ngại là lượng rác không hề được thu dọn mà ngày càng gia tăng, diện tích đổ thải liên tục mở rộng, khiến người dân cho rằng đây không phải hành vi tự phát mà có dấu hiệu tổ chức bài bản.

Hệ quả dễ thấy nhất là ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Bụi đất và phế thải rơi vãi dọc tuyến từ Chung cư Gelexia Riverside đến đường Tam Trinh, bám đầy vỉa hè, lòng đường. Mùi hôi từ rác thải bốc lên nồng nặc, đặc biệt vào những ngày có nắng.

“Có hôm mùi hôi nồng đến mức không dám mở cửa. Nghe nói có thể có rác y tế mà ai cũng lo, vì ngay sát nhà, trẻ con đi học về vẫn chạy qua đó”, một người dân ở Chung cư Gelexia Riverside lo lắng nói.

Bên cạnh đó, tiếng ồn từ máy móc, xe tải hoạt động ngày đêm khiến sinh hoạt của cư dân bị đảo lộn, người già khó ngủ, trẻ nhỏ không có không gian yên tĩnh để học tập.

Hoạt động đổ thải và chôn lấp rác diễn ra công khai trong thời gian dài, ngay trên trục đường giao thông chính khiến người dân không khỏi băn khoăn về công tác quản lý, giám sát.

Việc đổ thải diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm, với xe tải hạng nặng ra vào liên tục. (Ảnh: H.M.)

Người dân sinh sống gần khu vực phản ánh, khi bày tỏ ý kiến phản đối hoặc dùng điện thoại ghi hình, chụp ảnh, họ bị một số người lạ mặt gây sức ép, đe dọa.

Không chỉ phản ánh trực tiếp đến UBND phường Hoàng Mai, người dân còn gửi thông tin qua ứng dụng iHanoi và chia sẻ trên các nhóm cộng đồng cư dân, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng, tình trạng đổ thải, chôn lấp vẫn tiếp diễn.

“Chúng tôi không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong con đường Tam Trinh sớm được làm xong, sạch sẽ, đúng như quy hoạch ban đầu. Hiện nay, đường thì dang dở, khu đất trước toà chung cư bỗng nhiên lại biến thành bãi rác lộ thiên đe doạ môi trường sống của cư dân”, một người dân nói.

Hình ảnh bãi đất được san lấp đất lên che phần rác thải, sáng 16/12. (Ảnh: T.V.)

Đường Tam Trinh là tuyến giao thông cửa ngõ, nằm gần trung tâm, là bộ mặt của thành phố. Việc dự án kéo dài nhiều năm, trong khi khu vực xung quanh phát sinh tình trạng tập kết, đổ thải rác không đúng quy định, đang gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân.

Trước thực trạng này, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ tính pháp lý của hoạt động đổ thải, xử lý các vi phạm (nếu có), đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự đô thị trên tuyến đường.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc!