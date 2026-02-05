Cận Tết tắc đường khủng khiếp, đừng chạy xe ra đường chỉ để 'có gì hay thì mua'

(VTC News) -

Chỉ còn hơn tuần nữa đến Tết, tôi ngồi trong văn phòng công ty ở mặt phố một con đường đông đúc tại Hà Nội, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại để hoàn tất đơn hàng giỏ quà Tết và vài cân thực phẩm thiết yếu. Chỉ mười phút sau, thông báo "Đã đặt hàng" hiện lên và tôi vừa tự cứu mình khỏi ít nhất mấy tiếng đồng hồ chôn chân ngoài đường đi mua sắm, bởi đường phố những ngày này tắc khủng khiếp.

Từ phía công ty tôi nhìn ra, lúc này là 10 giờ sáng, không phải giờ cao điểm nhưng đường đông nghịt, ách tắc gần như không lối thoát, có người chở theo chậu quất cồng kềnh, người lỉnh kỉnh túi quà... Không thiếu những gương mặt cau có, tiếng còi xe vọng lên gắt gỏng. Người, xe cứ như nêm nối đuôi nhau bất tận.

Gần Tết năm nào cũng vậy. Nhu cầu đi lại tăng cao. Người mua sắm. Người biếu quà. Người về quê. Người thăm họ hàng. Người chỉ đơn giản là ra đường du xuân. Ngoài ra còn có nhiều người từ các tỉnh thành khác về mua hàng hóa, gặp gỡ quan hệ... Giao thông ách tắc, rất nhiều nơi trong thành phố gần như giờ nào cũng là giờ cao điểm.

Thời gian trước, tôi từng dậy từ 5h để chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo công tác đối ngoại, đi mua quà, rồi đi biếu quà các đơn vị đối tác, khách hàng, lê lết suốt ngày dài trên đường, 21h mới về tới nhà. Dù chỉ gặp mặt vài ba đối tác, cuộc nói chuyện chỉ mất khoảng 10 phút, thế nhưng thời gian di chuyển trên đường tới 8-10 tiếng. Nhiều tuyến phố cuối năm luôn trong tình trạng kẹt cứng dù không phải khung giờ cao điểm.

Ngày cận Tết, nhu cầu đi lại tăng cao gây ra cảnh ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường dù ngoài giờ cao điểm. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Ngoài công việc, trước đây tôi hay góp mặt ngoài đường những ngày cuối năm vì sở thích đi sắm Tết, nghĩ rằng Tết phải ra đường mới có không khí.

Thế nhưng độ 3 năm trở lại đây, tôi hạn chế tối đa việc ra đường dịp này, chỉ xách xe ra đường khi thực sự không thể không đi. Vấn đề không phải chuyện có ra đường hay không, mà nằm ở câu hỏi, chúng ta ra đường vì điều gì? Nếu mỗi người đều tự đặt câu hỏi như vậy thì có lẽ đường phố cuối năm sẽ phần nào bớt tắc nghẽn.

Sắm Tết, mua quà Tết bây giờ không nhất thiết phải ra đường. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người ta có thể đặt mua từ mâm cỗ, bánh trái, hoa tươi, đến giỏ quà đầy đủ. Có sự khác biệt rất lớn giữa mua đồ online có mục đích và việc lái xe trên đường để tìm cảm hứng hay địa điểm mua sắm, tạt qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Chỉ bằng vài cú chạm trên màn hình điện thoại, hàng hóa từ khắp nơi sẽ đổ về cửa nhà, chính xác và gọn gàng. Một shipper ra đường có thể phục vụ đến mấy chục khách hàng nếu sắp xếp lộ tuyến hợp lý. Đó là sự tối ưu hóa của kỷ nguyên số.

Ngược lại, lững thững lái xe ngoài đường "xem có gì hay thì mua" thực chất là sự lãng phí kép. Người ta vừa lãng phí năng lượng của bản thân khi phải đối mặt với khói bụi, tiếng ồn, vừa lãng phí thời gian, không gian chung của xã hội.

Việc mua sắm online không chỉ giúp tránh được những khoản chi tiêu bốc đồng mà quan trọng hơn, thể hiện tư duy văn minh nhường đường cho các công việc gấp khác.

Không chỉ mua sắm, nhiều cuộc gặp gỡ trước Tết nếu không quá quan trọng cũng có thể dời lại.

Nhiều người vẫn giữ định kiến rằng biếu quà phải tận tay mới là thành kính, phải lách qua được rừng người xe đông đúc để đứng trước cửa phòng đối tác, khách hàng cười nói dăm ba câu mới là trọn nghĩa. Nhưng trong những ngày ai cũng "phát điên" vì bận bịu hoặc tắc đường này, món quà được gửi qua dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp cũng chẳng làm giảm giá trị tình cảm bao nhiêu.

Việc ùn ùn ra đường làm người vận chuyển nghiệp dư đang vô tình tăng thêm áp lực giao thông. Khi chọn gửi quà, bạn tiết kiệm được vài tiếng đồng hồ quý giá cho chính mình và mươi phút giao tiếp của người nhận - vốn cũng đang "khan hiếm" thời gian và có thể phải tiếp nhiều vị khách khác nữa.

Lòng thành thực sự nằm ở việc chọn đúng, đặt tâm ý vào món quà; trao tận tay dĩ nhiên là quý, nhưng lại trở thành "không nhất thiết" khi đường sá tắc nghẽn khiến công việc của ai cũng đình trệ. Nếu muốn nói lời chúc Tết, bạn có thể gọi điện, hoặc hẹn gặp sau Tết. Những lời trao đổi chân thành ấy sẽ dễ dàng nhận được sự thấu hiểu, cảm thông.

