Giáp Tết, người Hà Nội chật vật di chuyển giữa cảnh ùn tắc từ sáng đến đêm

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều tuyến đường chính tại Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài do mật độ phương tiện tăng cao. Không chỉ xuất hiện trong các khung giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe còn diễn ra từ sáng sớm đến tối muộn.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày qua, loạt trục đường như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Ngã Tư Sở, Trường Chinh, Láng, Ngã tư Vọng, Minh Khai, Vĩnh Tuy… thường xuyên rơi vào cảnh xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển chậm.
17h30 ngày 4/2, tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn qua khu vực ga Thượng Đình vẫn trong tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Các phương tiện nối dài hướng về hầm chui Thanh Xuân, có thời điểm dòng xe kéo dài hơn 1 km.
Nhiều người đi xe máy, ô tô phải chờ đợi hàng chục phút mới nhích được qua khu vực này.
Không ít người tham gia giao thông phản ánh, họ mất gần nửa giờ chỉ để di chuyển quãng đường ngắn từ Ngã Tư Sở đến nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.
Cách đó không xa, các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Xiển gần như bị “chôn chân”, dòng xe ken đặc.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Xuân Thuỷ vào khoảng 20h cùng ngày.
Dù là khung giờ được xem là đã giảm áp lực giao thông, song người dân vẫn phải đứng chờ giữa dòng xe đông đúc.
Trên nhiều tuyến phố, hình ảnh những xe chở đào, quất, cây cảnh phục vụ thị trường Tết len lỏi giữa dòng phương tiện càng khiến việc di chuyển thêm khó khăn. Anh Trần Văn Lợi (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tình trạng ùn tắc cận Tết dường như năm nào cũng lặp lại. “Những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng mạnh, thêm nhiều xe chở đào, quất, cây cảnh lưu thông trên phố nên đường nào cũng đông, dễ xảy ra ùn tắc”, anh Lợi nói.
Cảnh tắc đường xảy ra vào hầu hết các khung giờ trong ngày.
Trước đó, lúc 7h30 ngày 4/2, trên đường Ngọc Hồi hướng về bến xe Giáp Bát, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm từng mét.
Anh Nguyễn Thành Vinh (29 tuổi, trú tại Linh Đàm) cho biết, việc di chuyển trong những ngày giáp Tết trở nên căng thẳng hơn nhiều. “Quãng đường đi làm hàng ngày của tôi không xa nhưng gần đây lúc nào cũng mất gấp đôi thời gian. Có hôm vừa ra khỏi nhà đi làm đã phải đối mặt với cảnh dòng xe kéo dài, rất mệt”, anh Vinh chia sẻ.
Khu vực hầm Kim Liên trong giờ cao điểm sáng.
Dòng xe nối đuôi nhau từ Xã Đàn ra tới nút giao giữa Đại Cồ Việt - Giải Phóng.
Tại khu vực chợ hoa Quảng An, người dân đổ về mua đào, quất phục vụ Tết khiến người và xe ra vào tấp nập.
Gần trưa, đường Xã Đàn vẫn không hết cảnh ùn ứ kéo dài.
Trong những ngày cận Tết, giao thông tăng đột biến, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện xe khách về quê nên đặt vé tại các bến xe, hoặc trang thông tin của các bến xe theo quy định, khi đến và đi phải vào bến mua vé, tuân thủ việc sắp xếp của ban điều hành bến xe, nhà xe theo quy định.
Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng khuyến cáo mọi người chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt "đã uống rượu bia, không lái xe"; đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.