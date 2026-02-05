Giáp Tết, người Hà Nội chật vật di chuyển giữa cảnh ùn tắc từ sáng đến đêm

Anh Nguyễn Thành Vinh (29 tuổi, trú tại Linh Đàm) cho biết, việc di chuyển trong những ngày giáp Tết trở nên căng thẳng hơn nhiều. “Quãng đường đi làm hàng ngày của tôi không xa nhưng gần đây lúc nào cũng mất gấp đôi thời gian. Có hôm vừa ra khỏi nhà đi làm đã phải đối mặt với cảnh dòng xe kéo dài, rất mệt”, anh Vinh chia sẻ.