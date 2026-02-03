Đường gần 1km ở Hà Nội thi công ì ạch, hộ kinh doanh lo mất Tết

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được UBND quận Thanh Xuân (cũ) phê duyệt từ năm 2018, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 720m, kết nối từ nút giao Nguyễn Trãi đến khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân, được thiết kế mở rộng mặt cắt ngang lên 21m, gồm lòng đường rộng 15m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 3m.
Để triển khai dự án, hơn 14.000m² đất đã được thu hồi, liên quan đến 11 tổ chức và 160 hộ dân. Quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, khiến dự án kéo dài nhiều năm, đến tháng 11/2024 mới cơ bản hoàn tất. Từ ngày 1/7/2025, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, dự án được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ đầu tư cùng các thủ tục điều chỉnh, đấu thầu khiến tiến độ một số hạng mục tiếp tục bị chậm, thời điểm hoàn thành toàn tuyến được lùi sang tháng 3/2026.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 3/2, trên tuyến đường Nguyễn Tuân, việc thi công diễn ra trong điều kiện mặt bằng chật hẹp.
Vật liệu xây dựng được tập kết ngay trên lòng đường, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.
Các phương tiện qua lại cán lên bùn đất khiến bụi bẩn phát tán, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân khu vực.
Nhiều người khi đi qua khu vực này phải đeo khẩu trang kín, che chắn cẩn thận để tránh bụi mù mịt.
Mặc dù dài chưa đến 1km, tuyến đường Nguyễn Tuân được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Hai bên tuyến tập trung nhiều khu chung cư, nhà cao tầng, trường học và cơ sở dịch vụ, trong khi mặt đường hiện trạng chỉ rộng 6-7m nên nơi đây thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Tiến độ thi công diễn ra chậm, kéo dài qua nhiều năm khiến người dân sinh sống và buôn bán trên đường Nguyễn Tuân cảm thấy thất vọng. Đặc biệt, việc triển khai các hạng mục thi công rơi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán khiến nhiều hộ kinh doanh mặt phố lao đao.
Ông Hạnh, chủ một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Tuân cho biết từ khi tuyến đường bị đào xới, lượng khách giảm rõ rệt. “Buổi sáng mở cửa đã phải lau dọn liên tục vì bụi bay vào quán. Khách ngại dừng xe, nhiều người quay đầu tìm chỗ khác”, ông Hạnh nói.
Cùng chung lo lắng, chị Lan, nhân viên một cửa hàng quần áo gần khu vực thi công, cho biết cận Tết là thời điểm cửa hàng đông khách nhất trong năm, song năm nay lượng khách giảm mạnh. “Vỉa hè trước cửa bị đào xới kéo dài, bụi bặm nhiều ngày liền khiến khách e ngại. Chúng tôi chỉ mong công trình sớm hoàn thành để việc kinh doanh ổn định trở lại”, chị nói.
Bám trụ lại trên phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân buộc phải sử dụng máy phát điện để thắp sáng và sinh hoạt do hạ tầng điện lưới tại khu vực giải tỏa đã bị cắt hoặc hư hỏng.
Thông tin từ UBND phường Thanh Xuân, nguyên nhân khiến dự án tiếp tục chậm tiến độ là do vẫn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng tại khu nhà tập thể hai tầng số 35A Nguyễn Tuân, liên quan đến 6 hộ dân.
Hiện phương án bồi thường đã được phê duyệt và niêm yết công khai, chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động, đối thoại nhằm sớm bàn giao mặt bằng để thi công theo kế hoạch.
Về lâu dài, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông thông suốt, giảm áp lực cho tuyến Nguyễn Trãi và các tuyến đường lân cận, đồng thời cải thiện điều kiện đi lại cho hàng chục nghìn người dân sinh sống trong khu vực
Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông mà còn tạo tiền đề chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Thanh Xuân. Tuy nhiên, để dự án sớm phát huy hiệu quả, người dân mong muốn các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh trong thời gian còn lại.