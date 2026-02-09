Người Hà Nội nên chờ sát Tết mới mua sắm, vội lao ra đường làm gì cho tắc?

(VTC News) -

Tuần cuối trước nghỉ Tết thường là thời điểm mua sắm đông đúc. Người người, nhà nhà đổ xô ra đường, tay xách nách mang lỉnh kỉnh bánh kẹo, rượu bia, trà thuốc. Gặp nhau ai cũng hỏi sắm Tết tới đâu rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn bình chân như vại, tập trung giải quyết những công việc cuối năm. Vợ còn bảo: "Vội vàng làm gì cho khổ? Cứ đợi mọi người về quê, phố xá thênh thang rồi thong dong đi sắm".

Tôi sống ở Hà Nội, bố mẹ, họ hàng cũng ở đây nên ngày Tết không phải tất bật chuẩn bị về quê. Chúng tôi thường đi mua sắm vào ngày 29 hoặc sáng 30 Tết. Lúc này thành phố không còn đông đúc, siêu thị vẫn mở, gian hàng chợ đủ đầy, hàng hóa rất dồi dào, cảm giác thư thái và hân hoan của người đã xếp lại công việc để đi sắm Tết thật rõ rệt.

Có một thói quen dường như đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người: Tết là phải sắm từ sớm. Sau rằm tháng Chạp, người ta đã lo sốt vó chuyện đặt giò, mua mứt, chọn đào... Và thế là những ngày này, hàng triệu con người cùng lúc đổ ra đường tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Đường phố luôn đông đúc, ách tắc.

Bên cạnh những người vì hoàn cảnh nên cần sắm Tết sớm, nhiều người thực sự có thể chờ thêm nhưng vẫn vội vã lao ra đường chen chúc vì thứ áp lực tự thân: Mua sớm cho yên tâm, sợ hết đồ ngon, sợ thiếu đi vài thứ trên mâm cỗ, phải mua sớm kẻo sát ngày lại quên nọ quên kia...

Những ngày sát Tết, nhiều người tất bật mua sắm gây ra tình cảnh ún ứ, tắc đường, lúc nào cũng như giờ cao điểm. (Ảnh: VIên Minh)

Cái giá phải trả cho việc "sắm Tết sớm cho yên tâm" đó là hàng giờ đồng hồ chôn chân dưới lòng đường, hít hơi xe mù mịt, nguy cơ tai nạn tiềm tàng, là sự cáu bẳn không đáng có với người đồng hành. Hoạt động ngày Tết lẽ ra vui vẻ thì lại vướng vào cảm xúc tiêu cực.

Có lẽ tâm lý lo lắng, phải vội vàng đi sắm Tết càng sớm càng tốt xuất phát từ những năm tháng khó khăn, thiếu thốn hàng hóa. Ai không nhanh thì ngày Tết sẽ chẳng đủ mâm cỗ mà bày biện, lễ tạ thiếu này thiếu kia. Mặc dù thời đó đã qua từ lâu, đất nước phát triển, hàng hóa dư dả, cách nghĩ này đã lỗi thời nhưng vẫn in hằn trong thói quen của không ít người.

Một số người khác tuy không trải qua thời thiếu thốn nhưng thích không khí náo nhiệt ngày Tết nên cũng góp thêm mình vào dòng người xe đông như mắc cửi.

Sắm Tết là niềm vui, nhưng đường sá ùn tắc không lối thoát lại là nỗi khổ, nhất là với những người đang có cả núi việc phải giải quyết trong vài ngày ngắn ngủi cuối năm. Vì lẽ đó, tôi nghĩ những người ăn Tết ở Hà Nội nếu không thực sự vội thì hãy hoãn việc mua sắm đến sau khi kỳ nghỉ lễ 9 ngày bắt đầu, khi những người về quê ăn Tết đã rút khỏi thành phố.

Người Hà Nội có một đặc quyền mà những người lao động xa xứ hay khách vãng lai không có, đó là mua sắm vào bất kỳ ngày nào trước Tết cũng được.

Nhiều người xa quê phải mua sắm để cho kịp chuyến tàu, chuyến xe. Họ phải sắp xếp thời gian vừa phục vụ công việc bận rộn, vừa tranh thủ ra mua để còn đóng gói không thì chẳng còn đủ thời gian. Ngày cuối đi làm kết thúc, cũng là lúc họ tất bật quần áo, con cái, hàng hóa sao cho kịp ra bến.

Tôi vẫn bảo bạn bè người Hà Nội hay những người ở lại Hà Nội ăn Tết rằng: "Tại sao phải tranh cướp một chút đường sá chật hẹp của những ngày 15 - 26 Tết, trong khi chúng ta có cả mấy ngày 28, 29, 30 Tết phố phường rộng rãi để thảnh thơi mua sắm".

Đường phố, suy cho cùng, là tài sản chung, không gian công cộng. Người không vội nhường cho những ai đang vội chính là biết nghĩ cho cộng đồng, là cái tình dành cho nhau.

Suy cho cùng, việc nhường nhịn một chút không gian dưới lòng đường cho những người đang vội vã hồi hương cũng chính là cách chúng ta tự giải phóng cho chính mình. Bản thân ra đường mua sắm vào những ngày vắng vẻ cũng đỡ mệt mỏi hơn, chọn được hàng hóa kỹ càng hơn, hay thậm chí coi mua sắm như cơ hội du xuân cùng người thân.

Sắm Tết thong dong chính là để giữ cho tâm thế mình thư thái trước khi bước vào giờ khắc giao thừa. Bởi cốt lõi của Tết không nằm ở việc ta mua được bao nhiêu, mà là ta đã tận hưởng khoảng thời gian này với một nụ cười mãn nguyện thế nào. Mà dù không mua sắm đủ cũng chẳng sao, ở Hà Nội từ mùng 2 Tết đã có siêu thị, chợ mở cửa rồi. Lúc đó, tôi có thể mua thêm.

