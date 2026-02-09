Cứu 15 người thoát khỏi đám cháy quán cà phê ở Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 22h05 ngày 8/2, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc, số 65 ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ của các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, số 3 và số 20 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Cảnh sát sử dụng xe thang tiếp cận từ trên cao, phá vỡ cấu kiện để tổ chức cứu người.

Sau khoảng 5 phút từ khi nhận được tin báo cháy, Phân đội số 2 thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 đã tiếp cận hiện trường. Qua trinh sát xác định, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3, nhiều khói, khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương triển khai một mũi sử dụng bình thở cùng các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người; đồng thời tổ chức một mũi trực tiếp dập lửa. Đến khoảng 22h25, lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 9 người thoát nạn ra ngoài an toàn, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên. Sau đó, toàn bộ 6 người được đưa từ tầng mái xuống đất an toàn.

Thông tin ban đầu xác định, ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 90m² mỗi tầng. Đám cháy xảy ra tại gian phòng tầng 3 với diện tích khoảng 20m².

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.