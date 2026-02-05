Ngôi nhà trên phố Hà Nội cháy ngùn ngụt ngày giáp Tết

(VTC News) -

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 5/2, tại ngôi nhà số 112 đường Trần Cung, Hà Nội.

Thông tin ban đầu, đám cháy phát ra tại biển quảng cáo ở tầng 3 căn nhà. Ngọn lửa gặp chất dễ cháy nên bùng phát nhanh khiến người dân hoảng hốt.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 nhanh chóng tới hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin sơ bộ, vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM khiến ba mẹ con tử vong.

Cụ thể, khoảng hơn 1h, người dân sinh sống trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà một trệt, một lầu, diện tích khoảng 50m². Ngôi nhà nằm trong con hẻm rộng khoảng 2m, cách cầu Chợ Cầu 2 gần 200m.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có một phụ nữ hơn 40 tuổi cùng hai con, gồm bé trai 5 tuổi và bé gái 14 tuổi, đang ngủ. Do lửa bùng phát mạnh, các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, dùng ống nước và phá cửa để tìm cách cứu người. Tuy nhiên, khu vực phía trước căn nhà cháy dữ dội nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Khi tiếp cận khu vực tầng trệt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mẹ và con gái ở khu vực nhà vệ sinh, bé trai tử vong trong phòng ngủ.