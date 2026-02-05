Từ vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Sẽ gắn thiết bị tự động ở nhà dân

(VTC News) -

Nội dung được Thượng tá Trần Xuân Phương nêu tại họp báo cung cấp thông tin về kinh tế xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 5/2 khi thông tin về vụ cháy nhà trong hẻm đường Tô Ký phường Đông Hưng Thuận (Quận 12 cũ), khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, vụ cháy xảy ra giữa đêm khuya (lúc 0h53, Phòng PC07 nhận tin báo cháy và tiếp cận hiện trường lúc 1h1), nhưng do căn nhà cháy là nhà cấp 4 mái tôn nằm rất sâu trong hẻm, xe chữa cháy không tiếp cận trực tiếp được.

Căn nhà cháy nằm sâu trong hẻm, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp.

Đám cháy được khống chế trong 2 phút và dập tắt hoàn toàn vào lúc 1h15 cùng ngày, nhưng thiệt hại lớn về người khi có 3 nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang điều tra nhưng theo Thượng tá Trần Xuân Phương, căn nhà cháy có diện tích khoảng 32 m², là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, với 16 m² dùng để rang xay cà phê và phòng ngủ 8 m².

Vì nhà nằm trong hẻm sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận, thiết bị, vật dụng trong nhà phần nhiều rất dễ cháy, nhất là chứa nhiều túi nylon, các loại túi dùng đóng gói cà phê.

Theo lãnh đạo phòng PC07, Công an TP.HCM đang tham mưu nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại và người, tài sản sau nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản gần đây, đặc biệt là với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà dân ở trong hẻm sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng phòng PC07, Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo.

Với nhà dân ở trong hẻm sâu, thiếu nước, thời gian tới sẽ có kế hoạch kiểm tra, chỉnh trang, công bố danh sách...

Bên cạnh đó sẽ tính đến phương án gắn các thiết bị truyền tin báo cháy tự động. Khi xảy ra sự cố cháy, các thiết bị này sẽ tự động phát hiện, truyền tin cho người dân trong nhà và cho cơ quan phòng cháy chữa cháy mà người dân không phải trực tiếp báo cháy với cơ quan chức năng.

"Việc thiết bị phát hiện, truyền tin cho chủ nhà sẽ giúp người dân nhanh chóng thoát hiểm, tổ chức chữa cháy tại chỗ nhanh chóng trước khi lực lượng PCCC và CNCH đến hiện trường, vì một số trường hợp cháy xảy ra khi người dân đang ngủ, không phát hiện kịp thời.

Công an TP cũng đang tính toán, tham mưu để Thành phố hỗ trợ gắn thiết bị này cho người dân hay người dân sẽ chủ động thực hiện", Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết.

Ngoài ra, các gia đình cũng phải chủ động trang bị các thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, xà beng, nước chữa cháy, thang dây thoát nạn, mặt nạ lọc độc; chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết.

Thường xuyên nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức phòng cháy, biết cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người, xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra, đặc biệt quan tâm đến các thành viên yếu thế trong gia đình.

Tiến tới lập danh sách các khu vực nhà dân ở hẻm sâu, mất an toàn và gắn các thiết bị truyền tin cháy tự động.

Với các nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ quan chức năng đang kiểm tra quyết liệt và sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt với các nhà ở xung quanh chợ thường bố trí rất nhiều hàng hóa, khi có sự cố cháy xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân tích cực phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các gia đình trong sinh hoạt hằng ngày phải sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện. Cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng bếp, bàn ủi và các thiết bị sinh nhiệt. Nhất là không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để xe máy che chắn lối thoát nạn; thắp nhang phải có người quan sát...

Các gia đình trước khi về quê, du lịch trong dịp Tết phải kiểm tra, ngắt cầu dao điện, khóa van gas, tắt thiết bị sinh nhiệt... và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, để bảo đảm an toàn.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 1h ngày 5/2, người dân sống trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận nghe nhiều tiếng hô hoán.

Người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, nên nhanh chóng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa cửa phía trong, nên nỗ lực cứu hỏa bất thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa, cứu người. Sau khi dập tắt đám cháy, kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong gồm: bà P.T.M.L. (44 tuổi) cùng hai con là N.P.M.N (SN 2012) và N.P.M.NG. (SN 2020).