Cháy xưởng ở TP.HCM, 8 nhà dân bị ảnh hưởng

Chiều 28/1, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh - TP.HCM phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy từ xưởng nhựa, pallet trên đường Đông Thạnh 8.

Trước đó, đầu giờ chiều, xưởng nhựa, gỗ pallet này bùng phát cháy. Người dân phát hiện hỏa hoạn đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Xưởng nhựa, pallet ở TP.HCM bốc cháy khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.

Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, pallet gỗ, cộng với cỏ khô xung quanh xưởng nên lửa lan nhanh. Chỉ trong ít phút, cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét. Sức nóng và ngọn lửa dữ dội từ nhà xưởng đã lan sang khu vực dân cư sát vách.

Đại diện UBND xã Đông Thạnh xác nhận vụ cháy đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 8 hộ dân xung quanh. May mắn, thiệt hại chủ yếu là việc cháy sém phần tường phía sau nhà, không gây thương vong.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ, phối hợp với Công an xã Đông Thạnh dập lửa từ nhiều phía. Cơ quan chức năng phải vừa dập lửa vừa phun nước làm mát để ngăn chặn lửa tiếp tục ăn sâu vào nhà dân.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong xưởng nhựa bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập.

Vụ cháy xe bồn chở xăng lan sang nhà máy cơm cháy gần hiện trường gây thiệt hại nặng.

Trưa cùng ngày, tại TP.HCM, vụ cháy xe bồn chở xăng ở Nhà Bè đã gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Xe bồn (dung tích 19 m³) chở xăng khoáng M95 vừa nhận xăng rời Tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km, đến đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè) thì bốc cháy. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp khiến khu vực chìm trong khói đen quánh.

Sức nóng từ vụ cháy xe bồn đã nhanh chóng lan sang một xưởng sản xuất cơm cháy rộng khoảng 500 m² nằm cách hiện trường khoảng chục mét. Gần 10 công nhân đang làm việc bên trong hoảng loạn tháo chạy. Nhà máy làm cơm cháy bị sức nóng làm đổ sập.

Phía trước nhà máy, 2 chiếc ô tô cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đồng thời, điện lực TP.HCM cho biết vụ cháy làm đứt nhánh dây trung thế 22kV, hư hỏng 1 trạm công cộng 400kVA và 2 trạm khách hàng, làm mất điện khoảng 700 khách hàng.

Tại hiện trường, nhiều xe bồn khác đang dừng đậu gần khu vực hỏa hoạn cũng đối mặt với nguy cơ cháy dây chuyền, khiến hàng chục hộ dân xung quanh phải tháo chạy khỏi nhà.

Công an TP.HCM đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ PCCC và CNCH đến hiện trường dập lửa.

Đại diện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè cho biết khoảng 11h15 cùng ngày, xe bồn chở xăng khoáng M95 sau khi hoàn tất việc nhận hàng tại Tổng kho, và di chuyển ra ngoài khoảng 1km thì phát hỏa.

Vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống bồn bể và hoạt động vận hành tại tổng kho.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân xe bồn bất ngờ bốc cháy sau khi rời kho.