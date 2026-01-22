Cháy trung tâm điện máy ở Đồng Nai, 2 mẹ con tử vong thương tâm

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 22/1, lửa bùng lên từ khu vực cửa hàng điện máy kết hợp nhà ở trên đường Hoàng Diệu (phường Long Khánh).

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy và được bố trí sát nhau, đám cháy nhanh chóng lan rộng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng cửa bị khóa nên không thể tiếp cận. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cửa hàng, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ hoả hoan làm 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do cơ sở nằm giữa khu dân cư, nhiều hộ dân lân cận hoảng loạn, phải di dời tài sản. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, tập trung khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các nhà xung quanh. Đến khoảng 7h, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát.

Căn nhà bị cháy có kết cấu một trệt, một lửng, diện tích sàn khoảng 1.400 m², trong đó gần 700 m² bị thiêu rụi. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đưa được ba nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, chị Đỗ Q. (26 tuổi) và con trai khoảng 1 tuổi đã tử vong; người chồng bị suy hô hấp nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, hôm 11/1, tại Đồng Nai cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại cửa hàng giặt ủi cao cấp trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực TP Biên Hòa cũ.

Cụ thể, Khoảng hơn 18h, lửa bùng phát từ tầng 2 của căn nhà đang kinh doanh dịch vụ giặt ủi. Người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không hiệu quả, khiến đám cháy lan nhanh và bao trùm toàn bộ căn nhà.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai sau đó điều động nhiều xe chuyên dụng và lực lượng đến hiện trường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.