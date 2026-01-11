Chủ nhà oà khóc nhìn dãy nhà cháy rụi: 'Tết sắp tới mà nơi ở duy nhất không còn'

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ hoả hoạn dãy nhà ven chợ ở TP.HCM

Sáng 11/1, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại dãy nhà dân nằm sát khu chợ Bình Trưng (còn gọi là chợ Giồng Ông Tố) trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, TP.HCM, khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi, sinh hoạt và hoạt động mua bán trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà dân có kết cấu tường gạch đơn sơ, mái tôn tạm bợ, nằm ven kênh, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, xung quanh chằng chịt các đường dây điện cũ kỹ. Dãy nhà này thuộc sở hữu của vợ chồng bà Nguyễn Thị Loan. Theo người dân địa phương, gia đình bà Loan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến hơn 10h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân. (Ảnh: Lương Ý)

Theo các tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Trưng, khoảng 7h10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà ven kênh rồi nhanh chóng lan sang các căn nhà liền kề. Người dân xung quanh lập tức hô hoán nhau dùng nước và bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

“Lửa lớn quá, bao trùm cả dãy nhà ven sông. Chúng tôi hô hoán nhau dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất lực. Một số người dân nhanh chóng gọi lực lượng chữa cháy đến hỗ trợ”, ông Tuấn, một tiểu thương buôn bán trong chợ, cho hay.

Ngồi thẫn thờ lau nước mắt, nhìn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, bà Nguyễn Thị Loan cho biết, gia đình bà sinh sống và buôn bán tại khu vực này nhiều năm. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà đang dọn hàng trong chợ thì nghe tiếng người dân hô hoán báo cháy.

“Khi chạy về tới nơi, tôi tá hỏa thấy nhà mình đang chìm trong biển lửa. Trong nhà lúc đó còn ba người thân nên tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ lo chạy vào gọi mọi người thoát ra ngoài”, bà Loan kể.

Bà Loan bật khóc nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà của gia đình. (Ảnh: Lương Ý)

Theo bà Loan, em trai bà sức khỏe không minh mẫn nên không kịp chạy thoát, bị bỏng ở tay. Nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm, người này được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà cùng giấy tờ và tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi.

“Nhà cháy hết trơn, không còn lại gì. Có thể nguyên nhân là do chập điện vì sáng nay gia đình không nấu nướng. Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm, hoàn cảnh khó khăn nên chưa có điều kiện xây dựng lại nhà kiên cố. Tết đến nơi rồi mà nơi ở duy nhất cũng không còn”, bà Loan bật khóc.

Ông M., người thân sống chung với gia đình bà Loan, cho biết căn nhà được xây dựng từ năm 1966 nhưng đến nay vẫn chưa có điều kiện sửa chữa, xây mới. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông vừa đi lấy nước dừa về thì phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội.

“Tôi cùng một số người dân dùng bình chữa cháy mini xịt lửa nhưng không thể khống chế. Mọi người chỉ kịp tìm cách ngăn không cho lửa lan sang nhà hàng xóm. Đến khi lực lượng cứu hỏa tới thì đám cháy mới được dập tắt”, ông M. nói.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai chữa cháy và làm mát khu vực xung quanh nhằm ngăn cháy lan sang khu chợ Bình Trưng và các hộ dân lân cận.

Lực lượng chức năng phong tỏa giao lộ Nguyễn Thị Định – Nguyễn Duy Trinh và các tuyến đường dẫn vào khu vực.

Đến khoảng 9h, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng phong tỏa giao lộ Nguyễn Thị Định – Nguyễn Duy Trinh và các tuyến đường dẫn vào khu vực để đảm bảo an toàn, phục vụ công tác chữa cháy và điều tra.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều căn nhà ven kênh bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.