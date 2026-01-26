Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, 3 mẹ con bị thương: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Bệnh nhân nữ N.T.L. (sinh năm 1994) chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, bỏng tổn thương bề mặt cơ thể, diện tích khoảng 22% độ II mặt và tứ chi. Nội soi ghi nhận đọng mũi than khí phế quản 2 bên, tổn thương phế nang 2 bên.

TS BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ bệnh nhân ngưng tim và đã được các bác sĩ hồi sức thành công. Tuy nhiên, đến sáng 26/1, bệnh nhân chết não, tiên lượng rất xấu.

Hiện trường vụ cháy.

Hai người con của chị N.T.L cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2.

Cụ thể, bé L.T.N. (sinh năm 2020, nữ), nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng đùi, cẳng và bàn chân hai bên độ IIA, diện tích bỏng khoảng 20% đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trường hợp thứ hai là bé L.N.L.Đ. (sinh năm 2017, nữ), trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói, kèm bỏng cẳng chân hai bên độ IIA, diện tích khoảng 6% đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Trước đó, ngày 24/1, lửa bao trùm một căn hộ chung cư Ehome S (phường Long Trường, TP.HCM) khiến 3 mẹ con nguy kịch. Trong đó, người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp.

Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công. Sau đó, tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.