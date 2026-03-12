XSMB 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 12/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 12/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 12/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 10/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 10/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 9/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 8/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/3/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 8/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 7/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/3/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tổ chức tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đác đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ quay số mở thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay số tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ quay số Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ diễn ra ở Đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng Xổ số miền Bắc có thể đến các đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc trực tiếp tới công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận tiền. Nhiều người thường chọn đổi tại đại lý vì thủ tục nhanh gọn và thuận tiện hơn.

- Tuy nhiên, nếu nhận thưởng thông qua đại lý XSMB, người trúng giải sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ đổi vé. Khoản phí này thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền thưởng, tùy theo quy định của từng đại lý hoặc khu vực.

- Trong trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết của Xổ số miền Bắc, người trúng giải sẽ được nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu có). Hình thức này không phát sinh phí trung gian nên đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng Xổ số miền Bắc có thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày, tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nếu quá thời gian này mà chưa làm thủ tục nhận thưởng, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn được giải quyết.

- Công ty xổ số kiến thiết của XSMB sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng cho người trúng giải trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Trong thực tế, các thủ tục thường được xử lý nhanh chóng để người trúng giải sớm nhận được tiền thưởng.

- Quy trình trả thưởng của Xổ số miền Bắc luôn được thực hiện rõ ràng và minh bạch. Nhờ đó, người chơi có thể nhận tiền thưởng thuận lợi, đảm bảo tính chính xác và hạn chế tối đa các phát sinh không mong muốn.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.