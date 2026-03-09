XSMB 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 9/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 9/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 9/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 7/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 6/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 6/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 5/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 5/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 4/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/3/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Các đài Bắc Ninh (XSBN) được quay số mở thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay số ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Các đài Nam Định (XSNĐ) được quay số Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận giải. Tờ vé trúng phải còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Đối với những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10% theo quy định.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả, lịch quay thưởng của xổ số ba miền được sắp xếp theo các khung giờ cố định trong ngày.

- Xổ số miền Nam: Thời gian quay thưởng diễn ra từ khoảng 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Xổ số miền Trung: Được tổ chức sau đó, vào khoảng 17h15 – 17h35, các giải thưởng sẽ được công bố ngay sau khi quá trình quay kết thúc.

- Xổ số miền Bắc: Là kỳ quay cuối cùng trong ngày, diễn ra từ 18h15 đến 18h35 và nhận được nhiều sự quan tâm từ người chơi.

Lưu ý: Khi kiểm tra kết quả, người chơi cần đối chiếu đúng theo tỉnh hoặc đài đã phát hành tờ vé. Vé thuộc khu vực nào thì so sánh với bảng kết quả của khu vực đó để đảm bảo chính xác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.