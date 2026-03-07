XSMB 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 7/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 7/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 7/3/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được tổ chức ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Các đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được quay số mở thưởng Xổ số miền Bắc.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Bắc sẽ được quay số ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Các đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được quay số Xổ số miền Bắc.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn tấm vé số. Vé trúng thưởng phải còn nguyên trạng, không bị rách, mờ số, tẩy xóa hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết nào trên vé.

- Trong trường hợp vé bị hư hại hoặc không đáp ứng đúng quy định, người chơi có thể không được công nhận trúng thưởng dù kết quả trùng khớp. Vì vậy, sau khi mua vé, nên bảo quản cẩn thận để đảm bảo quyền lợi khi đối chiếu kết quả.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ một số giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng. Cụ thể gồm:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá hoặc tẩy xóa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa vẫn còn hiệu lực.

Việc cung cấp đầy đủ các giấy tờ này giúp đơn vị xổ số dễ dàng xác minh thông tin người nhận thưởng, đồng thời đảm bảo quá trình chi trả diễn ra minh bạch và đúng quy định.

