Iran tấn công dữ dội, loạt tàu chở dầu chung số phận thảm khốc

(VTC News) -

Tàu chở nhiên liệu bốc cháy sau cuộc tấn công được cho là của Iran, khiến 1 thành viên thuỷ thủ đoàn thiệt mạng. (Video: Reuters)

Theo Reuters, ít nhất sáu tàu thương mại đã bị tấn công ở vùng Vịnh và eo biển Hormuz trong ngày 11/3. Trong đó hai tàu chở nhiên liệu bốc cháy tại vùng biển Iraq, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Tính từ khi giao tranh bùng phát, ít nhất 16 tàu đã bị tấn công trong khu vực.

Theo quan chức Iraq, hai tàu bị tấn công trong đêm là tàu Safesea Vishnu treo cờ Quần đảo Marshall và tàu Zefyros treo cờ Malta. Cả hai đang đang chuyển tải hàng giữa các tàu trong vùng lãnh hải Iraq.

Theo Tổng công ty Cảng Iraq (GCPI), các cảng xuất khẩu dầu của Iraq đã tạm thời ngừng hoạt động, trong khi các cảng thương mại vẫn tiếp tục mở cửa sau vụ việc.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 25 thủy thủ khỏi hai tàu gặp nạn, song đám cháy trên tàu vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Các đội tìm kiếm rà soát hiện trường và tìm thấy thi thể một thủy thủ nước ngoài.

Tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bốc khói đen dày đặc tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, bốn tàu khác cũng bị các vật thể lạ bắn trúng khi đang hoạt động trên Vịnh Ba Tư.

Cùng ngày, tàu hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan cũng bị hai vật thể lạ bắn trúng khi đi qua eo biển Hormuz, gây cháy và làm hư hại phòng máy. Ba thành viên thủy thủ đoàn được cho là mắc kẹt trong khoang máy, trong khi 20 người còn lại đã được sơ tán an toàn tới Oman.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết con tàu đã bị "các chiến binh Iran nổ súng tấn công", đánh dấu khả năng lần đầu lực lượng này trực tiếp giao chiến thay vì dùng tên lửa hay máy bay không người lái.

Tàu container ONE Majesty treo cờ Nhật Bản bị một vật thể lạ bắn trúng khi đang neo ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khiến thân tàu bị hư hại nhẹ nhưng vẫn đủ khả năng hoạt động.

Một tàu hàng rời khác, Star Gwyneth, cũng bị trúng vật thể lạ ngoài khơi Dubai, gây hư hại thân tàu nhưng không có thủy thủ nào bị thương.

Các tàu vận tải xếp hàng dài khi Iran gây gián đoạn giao thông ở eo biển Hormuz. (Video: AP)

Sáng sớm 12/3, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) tiếp tục ghi nhận một tàu container khác bị trúng vật thể lạ ngoài khơi UAE, gây ra một đám cháy nhỏ. Thủy thủ đoàn trên tàu được xác nhận vẫn an toàn.

Các vụ việc này khiến tổng số tàu bị tấn công tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tăng lên ít nhất 16 chiếc kể từ khi chiến sự nổ ra ngày 28/2.

Hoạt động vận tải trên Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới - gần như tê liệt kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2. Tình hình này đã đẩy giá dầu toàn cầu lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố rằng nếu các cuộc tấn công vào Iran tiếp diễn, họ sẽ không cho phép “một lít dầu nào từ Trung Đông” được vận chuyển tới Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ giáng đòn mạnh hơn vào Iran nếu nước này chặn xuất khẩu dầu, đồng thời nói các công ty dầu khí nên tiếp tục sử dụng eo biển này vì "gần như toàn bộ hải quân Iran đã bị tiêu diệt".