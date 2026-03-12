+
GS Đặng Hùng Võ: Sân bay Long Thành chậm ngày nào, thiệt hại ngày đó
(VTC News) -
Theo GS Đặng Hùng Võ, nguồn vốn 16 tỷ USD thực chất đang "nằm trong đất", việc chậm trễ triển khai sân bay Long Thành sẽ gây lãng phí lớn.
DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook
Bình luận
