Nga dội tên lửa xuống Kiev và Odessa, hạ tầng năng lượng Ukraine hư hại nặng

Trong bối cảnh nhiệt độ giảm sâu xuống -19°C, hệ thống điện Ukraine tê liệt khiến người dân thủ đô chỉ có điện 2 giờ mỗi ngày. Các vụ nổ vang lên tại Kiev và Odessa trong bối cảnh Ukraine ghi nhận các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Nga tiến hành vào đêm 8/2, nhắm vào nhiều thành phố trên khắp cả nước.

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko xác nhận thành phố bị tấn công, cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu trên không, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục trú ẩn. Trước đó, khoảng 17h30 ngày 8/2 (theo giờ địa phương), các vụ nổ đầu tiên đã được ghi nhận trong lúc cảnh báo nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo được phát đi.

Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau đợt tấn công, ít nhất một quận tại Kiev đã bị mất điện sớm hơn lịch dự kiến. Kết quả cụ thể của đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô chưa được làm rõ và cũng chưa có thông tin chính thức về các mục tiêu bị đánh trúng.

Về khuya, Không quân Ukraine tiếp tục thông báo việc các máy bay không người lái của Nga tiếp cận thành phố cảng Odessa ở miền Nam vào khoảng 0h30 rạng sáng 9/2. Đài truyền hình công cộng Suspilne cho biết nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại Odessa trong lúc cảnh báo máy bay không người lái được phát đi.

Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper cho biết các cuộc tấn công bằng UAV đã gây thiệt hại đối với “cơ sở hạ tầng dân cư”, đồng thời ghi nhận nhiều đám cháy bùng lên trong thành phố. Tuy nhiên, quy mô thiệt hại đầy đủ vẫn chưa được công bố.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Nga duy trì chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến lưới điện quốc gia bị tổn hại nghiêm trọng và buộc chính quyền phải áp dụng các đợt cắt điện kéo dài giữa thời tiết băng giá.

Trước đó trong ngày 8/2, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết, hệ thống năng lượng của nước này vẫn đang chịu sức ép nặng nề, trong đó một số nhà máy điện hạt nhân phải ngắt kết nối một phần khỏi lưới điện sau đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu đêm 7/2.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Kiev, nơi người dân trong nhiều ngày qua chỉ được cấp điện khoảng từ một giờ rưỡi đến hai giờ mỗi ngày. Đợt tấn công ngày 7/2 diễn ra ngay trước khi thủ đô Ukraine bước vào một đợt rét đậm mới, với nhiệt độ dự báo có thể giảm xuống âm 19 độ C trong những ngày tới, càng làm gia tăng áp lực đối với hệ thống năng lượng vốn đã quá tải.