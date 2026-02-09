Thú vung tiền tỷ mua siêu xe của thánh Muay Thái Lan

(VTC News) -

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.

Ngoài niềm đam mê võ thuật, Buakaw này còn yêu thích những chiếc xe ô tô hạng sang và mô tô phân khối lớn. Có thể nói, những chiếc xe này là niềm đam mê lớn không kém tình yêu võ thuật của anh.

Buakaw bên chiếc xe Porsche 718 Cayman

Buakaw Banchamek chia sẻ rằng anh xuất thân từ gia đình nghèo, mơ ước lái những chiếc xe đắt tiền.

“Tôi là một cậu bé nhà quê, thậm chí không có cơ hội đi học. Gia đình tôi rất nghèo. Khi dắt trâu ra đồng, ăn trưa xong tôi thường tranh thủ ngủ trưa trên bờ ruộng. Có lúc tôi mơ được lên Bangkok, được ngồi trên những chiếc xe sang. Rồi tỉnh dậy trở về với thực tại, buồn lắm.

Tôi đã tự đặt mục tiêu cho mình: nếu số phận cho phép tôi giàu có một ngày nào đó, tôi muốn lái xe thể thao như những người ở Bangkok, vì nó rất ngầu và đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi”, Buakaw nói.

Năm 2017, Buakaw mua một chiếc Porsche 718 Cayman hoàn toàn mới với giá gần 7 triệu baht (5,7 tỷ đồng). Trước đó, võ sĩ này từng sở hữu BMW Series 5 và một số mẫu Mercedes-Benz thể thao.

Buakaw lý giải việc anh thích xe Porsche: “Khi nhắc đến xe thể thao, Porsche chắc chắn nằm ở top đầu nhờ thiết kế đẹp và danh tiếng quốc tế. Về giá cả, có người sẽ thắc mắc vì sao Buakaw lại mua một chiếc xe đắt như vậy.

Tôi xin nói thẳng: tôi tập luyện vất vả, chịu đựng đau đớn trong mỗi trận đấu, và tôi muốn dùng số tiền mình kiếm được để mua cho bản thân một chút hạnh phúc. Nhưng tôi không phung phí; tôi vẫn sống giản dị. Tôi chưa bao giờ quên mình đến từ đâu”.

Buakaw thường khoe những chiếc xe của mình trên mạng xã hội

Bên cạnh xe thể thao, Buakaw còn đặc biệt yêu thích mô tô phân khối lớn, trong đó có Ducati. Anh thường xuyên sử dụng chiếc X-Diavel với động cơ 1.262cc, trị giá hơn 898.000 baht (738 triệu đồng) và Multistrada giá 1.035.000 baht (851 triệu đồng) cho những chuyến đi ngoài Bangkok.

Trước đó, anh cũng từng sở hữu Streetfighter 848, giá 868.000 baht (714 triệu đồng).

Buakaw có niềm đam mê với tốc độ

Trong những giai đoạn không có lịch thi đấu, cả trong nước lẫn quốc tế, Buakaw có cơ hội lái những chiếc xe yêu thích đi đến các tỉnh khác, như một cách “sạc lại năng lượng”.

Năm 2025, Buakaw Banchamek chia sẻ ảnh chụp cùng chiếc xe máy điện NIU FX Play Pro yêu thích của mình. Xe được trang bị động cơ điện công suất 2.500 watt, tốc độ tối đa 60 km/h và tầm hoạt động tối đa 50 km cho mỗi lần sạc

Buakaw có cả xe máy điện

“Nếu có thời gian, tôi sẽ đi chơi cùng bạn bè, không quá xa, như Rayong hay Phetchaburi. Xa nhất có lẽ là Phetchabun. Cảm giác chạy mô tô khác hẳn lái ô tô. Đúng là có vẻ nguy hiểm hơn, nhưng nó mang lại nhiều phấn khích hơn”, Buakaw lên tiếng.

Điều quan trọng là Buakaw luôn đặt yếu tố an toàn và các nguyên tắc lái xe đạt chuẩn quốc tế lên hàng đầu, chứ không chạy xe chỉ vì trào lưu.

Buakaw Banchamek sẵn sàng trả góp để mua xe

“Mỗi lần mua phương tiện mới, dù là mô tô hay xe thể thao, tôi đều tham gia các khóa học lái xe an toàn. Không phải cứ có tiền là muốn mua gì cũng được mà không cần học trước. Ngoài việc có thể gây hại cho bản thân khi xảy ra tai nạn, hành động của mình còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, dù là vô tình”, Buakaw phát biểu.

Dù phải trả góp nhiều khoản vay mua xe, nhưng chỉ cần được nhìn thấy những thứ mình yêu thích là anh cảm thấy hạnh phúc và mọi mệt mỏi như tan biến.

“Nếu chúng ta thực sự yêu một thứ gì đó, khi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nó trước mắt là đã như được tiếp thêm năng lượng để đứng dậy chiến đấu tiếp, không bỏ cuộc. Nếu việc mua nó không làm hại ai, tôi nghĩ chúng ta nên làm, vì đó là hạnh phúc cá nhân. Đừng quá bận tâm người khác nghĩ gì về mình, bởi chính chúng ta là người hiểu bản thân nhất”, tay đấm Thái Lan khẳng định.