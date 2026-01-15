'Thánh Muay' Buakaw 44 tuổi kéo xe tải 10 bánh gây sốt mạng xã hội

(VTC News) -

Video Buakaw Banchamek kéo xe tải

Gần đây, võ sĩ Muay Thái nổi tiếng Buakaw Banchamek khoe video thể hiện sức mạnh ở tuổi 44. Huyền thoại Muay Thai đăng lên trang cá nhân video anh dùng dây kéo xe tải 10 bánh, khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Dưới lực kéo của Buakaw, chiếc xe tải 10 bánh từ từ di chuyển. “Còn thứ gì lớn hơn thế này nữa không?”, Buakaw viết dòng trạng thái khi đăng tải clip.

Buakaw tập thể lực bằng cách kéo xe tải

Dưới bài đăng của Buakaw là một loạt bình luận của người hâm mộ. Có người bình luận rằng “Không thể tin nổi”, có người lo lắng Buakaw có thể bị gãy xương khi cố gắng kéo xe tải. Tuy nhiên cũng có bình luận nghi ngờ rằng có người lái xe hoặc hỗ trợ Buakaw từ phía sau.

Trong tháng này, Buakaw đã đón đứa con thứ 3 của mình, bé trai Jompol, chào đời tại bệnh viện Ruam Paet, tỉnh Surin. Jompol là kết tin của mối tình giữa Buakaw và người vợ mà anh kết hôn năm ngoái, Salisa. Trước đó, Buakaw có 2 cô con gái là Nong Meetang (với người vợ trước) và Nong Ketsorn (với Salisa).

Buakaw Banchamek khoe đứa con thứ ba của mình

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.

Đóng góp của Buakaw không chỉ nằm ở thành tích cá nhân mà còn ở việc đưa Muay Thai vươn tầm quốc tế, truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi bộ môn này và trở thành hình mẫu lý tưởng cho các võ sĩ trẻ trên toàn thế giới.