Chỉ mất 53 giây, nhà vô địch Nhật Bản đấm gục võ sĩ muay Thái

(VTC News) -

Video: Nhà vô địch Nhật Bản Haruyuki Tanitsu hạ gục đối thủ Lin Htet Aung

Trận đấu muay Thái giữa Haruyuki Tanitsu (Nhật Bản) và Lin Htet Aung (Myanmar) là một phần trong sự kiện ONE Friday Fights 141 diễn ra tối qua (6/2) tại Bangkok, Thái Lan. Màn tỷ thí này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy một phút. Haruyuki Tanitsu giành chiến thắng knock out ngay trong hiệp đầu tiên.

So với đối thủ, kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp của Haruyuki Tanitsu vượt trội. Anh từng giành đai vô địch của Liên đoàn kickboxing Nhật Bản (NJKF) và bảo vệ thành công danh hiệu này 2 lần trước khi chuyển hẳn sang thi đấu muay Thái.

Tanitsu dùng 2 cú đấm giống nhau để hạ gục đối thủ.

Thành tích của võ sĩ 22 tuổi tại đấu trường ONE là 4 chiến thắng (trong đó có trận thắng knock out trước võ sĩ Việt Nam Nguyễn Văn Thanh năm 2024) và 2 thất bại. Trong khi đó, Linn Htet Aung mới thi đấu 1 trận chính thức vào năm 2019.

Haruyuki Tanitsu nhập cuộc bằng các đòn chân có lực mạnh. Linn Htet Aung cũng liên tục có những pha đáp trả. Bước ngoặt của trận đấu là 2 cú đấm vào bụng/sườn bằng tay trái của võ sĩ Nhật Bản.

Cú đánh đầu tiên có vẻ chưa gây ra tác động rõ rệt đối với tay đấm người Myanmar. Tuy nhiên, khi Haruyuki Tanitsu tung ra cú đấm tương tự, vẫn trúng vào vùng bụng của đối thủ, Linn Htet Aung ngã xuống sàn đấu.

Võ sĩ 25 tuổi cố gắng gượng dậy và đứng được lên. Tuy nhiên, trọng tài làm xong thủ tục đếm trước đó và xác định Linn Htet Aung không thể tiếp tục thi đấu. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng knock out kỹ thuật (TKO) cho Haruyuki Tanitsu.