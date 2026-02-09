Man City bị hủy bàn thắng gây tranh cãi: Vì sao trọng tài làm đúng vẫn bị chê?

(VTC News) -

Video: Liverpool 1-2 Man City

Bàn thắng bị hủy của Man City trong trận đấu với Liverpool thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh sáng nay 9/2 không ảnh hưởng đến kết quả thắng thua. Tuy nhiên, pha bóng thú vị này lại là điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất trong những phút cuối kịch tính. Trọng tài xử lý hoàn toàn đúng luật nhưng vẫn gây ra tranh cãi.

Rayan Cherki tung cú sút từ giữa sân. Bóng từ từ lăn qua vạch, đi vào khung thành trống. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng của Man City bị hủy.

Liverpool thoát bàn thua nhưng lại nhận về tấm thẻ đỏ của Dominik Szoboszlai. Đối với chủ sân Anfield, quyết định này tai hại hơn cả bàn thua. Đội bóng này không thể gỡ hòa trong thời gian ít ỏi còn lại, trong khi cầu thủ hay nhất của họ bị cấm thi đấu trận tiếp theo.

Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi về mặt cảm xúc của người xem cũng như các cầu thủ. Tuy nhiên, trên khía cạnh luật bóng đá, trọng tài xử lý hoàn toàn đúng.

“Sau khi xem lại, có một pha phạm lỗi bất cẩn của Erling Haaland, kéo áo Dominic Szoboszlai. Trước đó, Szoboszlai đã có hành vi kéo người, ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Quyết định cuối cùng là phạt trực tiếp cho Manchester City và rút thẻ đỏ", trọng tài Craig Pawson giải thích.

Câu hỏi đầu tiên: Vì sao bàn thắng của Rayan Cherki bị hủy? Lý do là Erling Haaland kéo ngã Dominik Szoboszlai ngay trước khung thành.

Liverpool thoát bàn thua nhưng vừa không có điểm, vừa mất người ở trận tiếp theo. (Ảnh: Reuters)

Khi đó, cầu thủ ở rất gần bóng và trọng tài nhận định pha phạm lỗi của tiền đạo người Na Uy ngăn cản khả năng chơi bóng của đối phương. Cả 2 cầu thủ này rõ ràng có tham gia vào pha bóng. Do đó, đây là bàn thắng không hợp lệ.

Tuy nhiên, chính vì Man City bị hủy bàn thắng, Szoboszlai phải nhận thẻ đỏ. Cầu thủ Liverpool kéo Haaland ở nhịp trước đó. Tiền đạo của đội khách chiếm ưu thế trong tình huống đuổi theo bóng, hoàn toàn có thể thực hiện cú sút.

Đây là pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng. Bàn thắng không được công nhận, đồng thời pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm nên không có phạt đền. Do đó, cơ hội ghi bàn không được tái tạo cho Man City. Theo luật, Szoboszlai đương nhiên nhận thẻ đỏ, kể cả khi trọng tài cho Man City hưởng phép lợi thế.

“Quyết định đó thật sự rất bất công, tôi biết là có luật, nhưng cái ‘hồn’ của bóng đá dường như đã biến mất hoàn toàn. Tôi không nghĩ trọng tài sẽ thấy ổn với quyết định này. Rồi ông ấy sẽ nhận ra rằng mình đã đưa ra quyết định đúng theo luật, nhưng không người làm bóng đá nào lại đi từ chối bàn thắng đó, mà nó vẫn bị từ chối”, cựu cầu thủ Gary Neville nhận định trong chương trình bình luận trận đấu.

Cả 2 đội bóng đều bất lợi trong tình huống này. Man City bức xúc vì bàn thắng bị hủy, còn Liverpool tiếc nuối vì Szoboszlai bị truất quyền thi đấu và tổn thất lực lượng đến trận tiếp theo. Tuy nhiên, khác với Neville, người trong cuộc là Haaland lại đồng tình với trọng tài.

“Với tôi, tất nhiên trọng tài phải tuân theo luật. Thế này thì anh ấy sẽ bị treo giò ba trận. Tôi thấy thương cho anh ấy, bị treo giò ba trận, thà cứ cho bàn thắng đi còn hơn là rút thẻ đỏ. Nhưng luật là luật, mọi chuyện nên là như vậy", tiền đạo Man City nói sau trận đấu.

Huấn luyện viên Pep Guardiola nói: “Tôi biết là cậu ấy có kéo người, nhưng trong một trận đấu có bao nhiêu pha kéo áo mà trọng tài vẫn cho đá tiếp, ở đất nước này, ở giải đấu này? Cứ công nhận bàn thắng, tỷ số là 3-1, Szoboszlai vẫn được thi đấu và tất cả đều vui".

Bình luận về tình huống sau trận, chuyên gia của Sky Sports là Micah Richards cho rằng các trọng tài đã đưa ra quyết định đúng luật, dù thừa nhận thất vọng khi bàn thắng buộc phải bị hủy. Richards - cũng là cựu cầu thủ Man City - nói: “Họ đã áp dụng đúng luật, còn họ có thể làm gì khác được? Haaland có kéo áo đối phương, nên họ không còn nhiều lựa chọn".