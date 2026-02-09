Đóng

22 triệu tấn đất hiếm: Việt Nam sở hữu 'kho báu' quý hơn dầu mỏ

(VTC News) -

Với trữ lượng đất hiếm gần 22 triệu tấn, là cơ hội lớn để Việt Nam khai thác, tham gia chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ bán dẫn toàn cầu.

Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới