22 triệu tấn đất hiếm: Việt Nam sở hữu 'kho báu' quý hơn dầu mỏ
Với trữ lượng đất hiếm gần 22 triệu tấn, là cơ hội lớn để Việt Nam khai thác, tham gia chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ bán dẫn toàn cầu.
Tin mới
Lịch chiếu phim Còn ra thể thống gì nữa
06:52 09/02/2026
Phim
Cuộc sống bên 'đạo diễn trăm tỷ' của nữ diễn viên vừa đỗ cao học ở tuổi 42
06:49 09/02/2026
Sao Việt
Cách đặt 3 hũ muối gạo nước trên bàn thờ
06:45 09/02/2026
Gia đình
Doanh nghiệp Philippines tìm cơ hội hợp tác nông sản tại Hội chợ Mùa Xuân
06:42 09/02/2026
Thị trường
Chạy đua doanh số để nhận thưởng Tết, môi giới bất động sản tung chiêu hút khách
06:35 09/02/2026
Bất động sản
Làng bánh in nổi tiếng xứ Quảng vào vụ Tết, người dân tất bật cả ngày lẫn đêm
06:30 09/02/2026
Đời sống
Vi phạm nồng độ cồn nhiều lần trong một ngày có bị phạt nặng hơn?
06:15 09/02/2026
Hòm thư pháp luật
Giá vàng hôm nay 9/2: Sắp lấy lại mốc 5.000 USD/ounce
06:15 09/02/2026
Tin giá vàng
Làm trần thạch cao có cần trát trần?
06:09 09/02/2026
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 9/2: Ổn định phiên đầu tuần
06:00 09/02/2026
Thị trường
Dự báo thời ngày tiết 9/2: Miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại, đề phòng băng giá
04:30 09/02/2026
Thời tiết
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất: Man City kém Arsenal 6 điểm
01:47 09/02/2026
Bóng đá Anh
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Chelsea bám sát Man Utd
01:44 09/02/2026
Bóng đá Anh
Kết quả Liverpool 1-2 Man City: Haaland tỏa sáng, ngược dòng cuối trận
01:36 09/02/2026
Bóng đá Anh
Chủ tịch nước Lương Cường dự chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026
23:15 08/02/2026
Chính trị
Cập nhật V.League vòng 13 hôm nay: Thể Công thảm bại trước SLNA
21:38 08/02/2026
V.League
Kết quả Công an TP.HCM vs Thanh Hoá: Việt kiều Lào tạo 2 siêu phẩm
21:19 08/02/2026
V.League
Tai nạn liên tiếp, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc 5 km
21:15 08/02/2026
Tin nóng
Nhường đất xây sân bay Long Thành, hàng nghìn hộ dân 'lên đời'
21:15 08/02/2026
VTC NEWS TV
Thủ tướng yêu cầu sớm có giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng trong dân
21:02 08/02/2026
Tài chính
Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trực đủ 4 cấp 24/24 dịp Tết Bính Ngọ 2026
20:53 08/02/2026
Tin tức
Xe khách 54 chỗ cháy rụi, trơ khung sắt trên Quốc lộ 53
20:29 08/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Mâu thuẫn với con dâu, mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ, hai cháu nội bị bỏng
20:24 08/02/2026
Bản tin 113
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đoàn kiều bào dự chương trình 'Xuân Quê hương 2026'
20:00 08/02/2026
Chính trị
Xử phạt nhóm người nước ngoài đi mô tô phân khối lớn vào cao tốc
19:57 08/02/2026
Bản tin 113
Chuyên gia: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam không chỉ là câu chuyện riêng của Sa Pa
18:51 08/02/2026
Thời tiết
Dự báo thời tiết từ nay đến mùng 6 Tết: Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh
18:51 08/02/2026
Thời tiết
Triệt phá đường dây sản xuất hơn 10.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng
18:50 08/02/2026
Bản tin 113
Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu vực của Ukraine
18:38 08/02/2026
Thời sự quốc tế
VN-Index tuần tới có thể giảm về vùng giá 1.700 điểm
18:30 08/02/2026
Đầu Tư