Kết quả Công an TP.HCM vs Thanh Hoá, vòng 13 V.League mới nhất

CA TP.HCM 1-1 Thanh Hoá Tiếp tục cập nhật 9' Damoth Makrillos 14'

Trận Công an TP.HCM đấu với Thanh Hoá thuộc vòng 13 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 8/2. Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm thời là 1-1. Cầu thủ Việt kiều Lào Damoth Thongkhamsavath ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút xa ở phút thứ 9. Tuy nhiên, sau đó chỉ 5 phút, Peter Makrillos giúp CLB Công an TP.HCM gỡ hoà.

Video: Damoth ghi bàn mở tỷ số.

Đội hình CA TP.HCM vs Thanh Hoá

Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik (89), Matheus Felipe (4), Peter Makrillos (7), Khổng Minh Gia Bảo (13), Endrick (14), Võ Minh Trọng (17), Nguyễn Tiến Linh (22), Ngô Đăng Khoa (26), Lê Quang Hùng (34), Nguyễn Đức Phú (39), Mạch Ngọc Hà (68).

Thanh Hoá: Y Êli Niê (30), Huỳnh Minh Đoàn (6), Nguyễn Bá Tiến (7), Trịnh Văn Lợi (15), Nguyễn Đình Huyên (16), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Nguyễn Ngọc Mỹ (24), Đoàn Ngọc Hà (29), Doãn Ngọc Tân (34), Abdurakhmanov Odilzhon (77).

Bảng xếp hạng V.League mới nhất

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 CAHN 11 25/8 29 2 Ninh Bình 13 29/16 27 3 Thể Công Viettel 11 18/9 22 4 Hà Nội 13 23/16 21 5 Hải Phòng 13 23/18 20 6 CA TP.HCM 12 16/15 20 7 Hà Tĩnh 12 9/13 16 8 HAGL 13 10/17 14 9 Becamex TP.HCM 13 16/20 12 10 Nam Định 11 12/16 11 11 PVF-CAND 13 15/25 11 12 SLNA 12 12/18 10 13 Thanh Hóa 11 11/17 9 14 Đà Nẵng 11 10/19 7