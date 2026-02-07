Cập nhật V.League vòng 13 hôm nay: Bảng xếp hạng mới nhất

(VTC News) -

Bước vào vòng 13, câu lạc bộ Công an Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Ninh Bình bám sát phía sau (27 điểm, đá nhiều hơn 1 trận). Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, PVF CAND và Đà Nẵng cạnh tranh trụ hạng.

Cập nhật mới nhất

Trận Hà Nội FC đấu với Hải Phòng diễn ra lúc 19h15 hôm nay 7/2. Kênh trực tiếp: FPT Play, TV360+11.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và CAHN dời lịch về ngày 22/3. Ninh Bình có cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng tạm thời.

Lịch thi đấu V.League 2025-2026 vòng 13

Bảng xếp hạng V.League 2025 - 2026 mới nhất

Vị trí các đội bóng vòng 13 như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 CAHN 11 25/8 29 2 Ninh Bình 12 28/14 27 3 Thể Công Viettel 11 18/9 22 4 Hải Phòng 12 23/16 20 5 CA TP.HCM 12 16/15 20 6 Hà Nội 12 21/16 18 7 Hà Tĩnh 12 9/13 16 8 Becamex TP.HCM 12 14/19 12 9 Nam Định 11 12/16 11 10 HAGL 12 8/16 11 11 SLNA 12 12/18 10 12 Thanh Hóa 11 11/17 9 13 PVF-CAND 12 13/24 8 14 Đà Nẵng 11 10/19 7

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

Ngày 7/2 - 18h: Ninh Bình vs HAGL.

Ngày 7/2 - 18h: Becamex TP.HCM vs PVF CAND.

Ngày 7/2 - 19h15: Hà Nội vs Hải Phòng.

Ngày 8/2 - 19h15: Thể Công Viettel vs SLNA.

Ngày 8/2 - 19h15: CA TP.HCM vs Thanh Hóa.

Ngày 9/2 - 18h: Nam Định vs Hà Tĩnh.

Ngày 22/3 - 18h: Đà Nẵng vs CAHN.