Kết quả CAHN vs Ninh Bình, vòng 12 V.League mới nhất

CAHN 3-2 Ninh Bình 2' Geovane Alan 30' Alan 35' Alan 45+2' 54' Thành Trung

Trận Công an Hà Nội đấu với Ninh Bình thuộc vòng 12 giải V.League diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 1/2. Đội khách không còn bất bại ở V.League và mất luôn ngôi đầu bảng xếp hạng.

Đội hình CAHN vs Ninh Bình

CAHN: Filip, Văn Hậu, Stefan Ingo, Quang Vinh, Artur De Melo, Thành Long, Quang Hải, Đình Trọng, Việt Anh, Sebastiao Alexandre, Văn Đô.

Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Bảo Toàn, Hải Đức, Hoàng Đức, Tiến Anh, Gustavo Henrique, Quang Nho, Candido Silveira.

CLB Công an Hà Nội đấu với Ninh Bình ở vòng 12 V.League.

Thông tin CAHN và Ninh Bình

CAHN hiện xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 26 điểm, toàn thắng 4 trận gần nhất tại V.League 1. Việc sớm dừng bước tại AFF ASEAN Club Championship giúp thầy trò Alexandre Polking có thêm thời gian tập trung cho V.League 1 và AFC Champions League Two.

Dù mới lên hạng, Ninh Bình gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhiều vòng liên tiếp. Đội bóng của Gerard Albadajejo duy trì thành tích bất bại tại V.League 1 kể từ đầu mùa (8 thắng, 3 hoà). Tính trên toàn hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, “đội bóng Hoa Lư” sở hữu chuỗi 36 trận không thua trong thời gian thi đấu chính thức, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh đáng nể.

Lực lượng của CAHN có đầy đủ Các trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh cùng bộ ba cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức và Phạm Minh Phúc đều sẵn sàng ra sân. Lợi thế sân nhà cùng chiều sâu đội hình là cơ sở để “đội bóng ngành Công an” hướng tới việc chấm dứt mạch bất bại của Ninh Bình.

Trong khi đó, Ninh Bình cho thấy tham vọng cạnh tranh ngôi vương V.League 1 ngay mùa giải đầu tiên góp mặt. Trong quãng nghỉ, “Đội bóng Hoa Lư” củng cố lực lượng khi ký hợp đồng với hậu vệ Trương Tiến Anh cùng bộ đôi U-23 là Lê Văn Thuận và Nguyễn Thái Sơn.